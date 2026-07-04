Гянджа погрузилась в атмосферу древнего Китая - магия Поднебесной в очаровании Юэ

В рамках XV Международного музыкального фестиваля "Шелковый путь" на сцене Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялось выступление ансамбля оперного искусства Шаоцзюй Научно-исследовательского института провинции Чжэцзян (Китай). Коллектив представил зрителям концертную программу "Вечное очарование оперы Юэ", говорится в сообщении пресс-службы филрамонии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Программа познакомила азербайджанскую публику с богатым наследием традиционного китайского музыкально-театрального искусства. Со сцены прозвучали вокальные и инструментальные произведения, отражающие многовековые традиции китайской оперы, а артисты продемонстрировали уникальное мастерство, сочетающее вокал, актерскую игру, пластику и выразительную сценическую культуру.

Особое внимание было уделено особенностям опер Шаоцзюй и Юэ, являющихся неотъемлемой частью традиционного театрального искусства Китая. Зрители смогли познакомиться с характерной музыкальной стилистикой этих жанров, изысканной вокальной манерой исполнения, самобытной сценической эстетикой и художественными традициями, бережно сохраняемыми на протяжении многих поколений.

Ансамбль Шаоцзюй является одним из известных творческих коллективов Китая и успешно представляет национальное искусство на крупнейших международных сценах. За годы своей деятельности артисты выступили более чем в двадцати странах мира, знакомя зарубежную публику с богатством китайской музыкально-театральной культуры.

Концерт в Гяндже вызвал большой интерес у зрителей. Каждое выступление сопровождалось продолжительными аплодисментами, а необычная для азербайджанской публики эстетика китайской оперы была встречена с искренним вниманием и теплотой.

XV Международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь" продолжает объединять исполнителей из разных стран, предоставляя зрителям возможность познакомиться с музыкальными традициями народов мира и способствуя развитию международного культурного диалога.