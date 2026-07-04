В Баку открылась выставка и прошел научный семинар, посвященные Али беку Гусейнзаде

В рамках Недели Тюркского мира, посвященной 100-летию Первого тюркологического съезда (1926-2026), в Национальном музее искусств Азербайджана состоялись открытие выставки "Али бек Гусейнзаде: великий мыслитель и художник" и научный семинар, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

Выставка организована Министерством культуры Азербайджана совместно с Национальным музеем искусств Азербайджана и Музеем независимости Азербайджана.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра культуры Саадат Юсифова, президент Национальной академии наук Азербайджана, академик Иса Габиббейли, директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова, депутат Милли Меджлиса Джаля Алиева и директор Музея независимости Азербайджана Сади Мирсейибли.

Выступающие отметили исключительную роль Али бека Гусейнзаде в становлении азербайджанской национально-культурной мысли, развитии идеологии тюркизма и изобразительного искусства. Особо было подчеркнуто значение распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании 100-летия Первого тюркологического съезда, которое способствует более глубокому изучению, популяризации и сохранению наследия выдающегося мыслителя.

В рамках мероприятия памятным знаком "100-летие Первого тюркологического съезда" были награждены директор Национального музея искусств Азербайджана Ширин Меликова, профессора Университета Анкары имени Хаджи Байрама Вели Эсма Оздашлы и Кадир Эртач Челик, руководитель Кёльнской академии Азии Орхан Арас, профессора Минаханым Текели и Адиль Бабаев, заведующая кафедрой Академии государственного управления при Президенте Азербайджана Фирдовсия Ахмедова, а также исследователь и журналист Дильгам Ахмед - за вклад в развитие культурных, научных и общественных связей тюркского мира.

Экспозиция объединила произведения из фондов Национального музея искусств Азербайджана, Музея независимости Азербайджана, частных коллекций и архивных собраний, позволяя по-новому взглянуть на наследие Али бека Гусейнзаде как выдающегося художника, общественного деятеля и идеолога.

Посетители могут увидеть созданные им в Азербайджане и Турции произведения живописи и графики, среди которых "Пейзаж. Вид на Биби-Эйбат", "Портрет Ататюрка", "Семейный портрет" и другие работы. Особое место в экспозиции занимает редкий экземпляр газеты "Həyat", редактором которой был Али бек Гусейнзаде, напечатанный на шелке и предоставленный Сальянским историко-краеведческим музеем.

Отдельный раздел посвящен роли Али бека Гусейнзаде в формировании национальной идеологии Азербайджана. Именно его знаменитая концепция "Тюркизироваться, исламизироваться, модернизироваться" стала идейной основой символики государственного флага Азербайджана. На выставке также представлены материалы, посвященные его издательской деятельности, вкладу в развитие театрального искусства и общественной мысли.

Особую ценность представляет восьмиминутный немой документальный фильм, снятый киностудией "Азгоскино" во время проведения Первого тюркологического съезда в Баку в 1926 году. В мультимедийной зоне экспозиции демонстрируются работы детей Али бека Гусейнзаде - одного из первых турецких художников-кубистов и абстракционистов Селима Турана, а также художницы Фейзавер Алпсар, известной обращением к мотивам народного искусства и восточной мифологии.

Выставка "Али бек Гусейнзаде: великий мыслитель и художник" будет открыта для посетителей до 30 сентября.

Национальный музей искусств Азербайджана и Музей независимости Азербайджана также провели научный семинар, посвященный жизни и многогранной деятельности почетного члена Президиума Первого тюркологического съезда, выдающегося мыслителя, публициста, врача, художника и одного из крупнейших идеологов тюркского мира Али бека Гусейнзаде.

С докладами выступили директор музея Ширин Меликова, главный редактор газеты "Ədəbiyyat qəzeti" Азер Туран, историк Фирдовсия Ахмедова, искусствовед Масмаханым Губадова, заслуженный художник, профессор турецкого Университета Едитепе Теймур Рзаев, а также историк и коллекционер Дильгам Ахмед.

Участники семинара подчеркнули историческое значение Первого тюркологического съезда, состоявшегося в Баку в 1926 году, отметив его важную роль в обсуждении вопросов общего алфавита, терминологии и культурной интеграции тюркских народов. Особое внимание было уделено вкладу Али бека Гусейнзаде в развитие идеологии тюркизма, общественной мысли, изобразительного и театрального искусства, а также его месту в истории Азербайджана и всего тюркского мира.

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