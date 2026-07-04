Под звездами летнего Баку - стартовал сезон концертов под открытым небом

В Летнем театре Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Лицом к лицу с искусством" (İncə Sənətlə üz-üzə), который стал не только торжественным завершением концертного сезона, но и официальным открытием традиционного сезона летних концертов под открытым небом, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

В теплой атмосфере летнего вечера зрителям была представлена насыщенная программа, объединившая шедевры мировой классической музыки. Концерт подарил слушателям яркое музыкальное путешествие сквозь эпохи и стили, позволив вновь ощутить красоту и многогранность симфонического искусства.

На сцену вышел Государственный симфонический оркестр Азербайджана имени Узеира Гаджибейли под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова. Солистом вечера стал народный артист Мурад Гусейнов. Их вдохновенное исполнение, тонкое чувство стиля и безупречное взаимодействие с оркестром позволили раскрыть эмоциональную глубину каждого произведения, заслужив горячий прием публики.

Программа концерта объединила четыре выдающихся произведения мирового репертуара: увертюру к опере "Сорока-воровка" Джоаккино Россини, "Половецкие пляски" Александра Бородина, Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 16 Эдварда Грига и симфоническую поэму "Американец в Париже" Джорджа Гершвина.

Музыкальная драматургия вечера органично соединяла блистательную оркестровую энергию Россини, эпический размах Бородина, романтическую лирику Грига и насыщенную джазовыми интонациями симфоническую палитру Гершвина. Такое разнообразие стилей и эпох позволило слушателям по-новому почувствовать богатство выразительных возможностей классической музыки.

Особую атмосферу концерту придала Летняя сцена Филармонии, где музыка звучала под открытым небом, создавая ощущение близости исполнителей и зрителей. Завершившийся сезон символично передал эстафету новой серии летних концертов, которые уже давно стали одной из любимых культурных традиций бакинцев и гостей столицы.

Финальным аккордом вечера стали продолжительные овации, которыми публика выразила благодарность музыкантам за вдохновенное исполнение и яркий музыкальный праздник, открывший новый сезон концертов под открытым небом.

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