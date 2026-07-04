Пожар на открытой местности в Лянкяране

В Лянкяране на обочине автомагистрали вспыхнул сильный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар возник на участке новой магистрали Алят-Астара, проходящем через город Лянкяран.

Загорелись сухие травы на открытой местности у обочины дороги. Из-за ветреной погоды огонь стремительно распространился на большую территорию и быстро продвигается вдоль магистрали. Не убранная вовремя сухая трава способствует дальнейшему распространению пожара. Также высоко оценивается вероятность перехода огня на противоположную сторону дороги.

Будет предоставлена дополнительная информация.