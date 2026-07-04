https://news.day.az/society/1846007.html Пожар на открытой местности в Лянкяране - ФОТО В Лянкяране на обочине автомагистрали вспыхнул сильный пожар. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар возник на участке новой магистрали Алят-Астара, проходящем через город Лянкяран. Загорелись сухие травы на открытой местности у обочины дороги.
Пожар на открытой местности в Лянкяране - ФОТО
В Лянкяране на обочине автомагистрали вспыхнул сильный пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар возник на участке новой магистрали Алят-Астара, проходящем через город Лянкяран.
Загорелись сухие травы на открытой местности у обочины дороги. Из-за ветреной погоды огонь стремительно распространился на большую территорию и быстро продвигается вдоль магистрали. Не убранная вовремя сухая трава способствует дальнейшему распространению пожара. Также высоко оценивается вероятность перехода огня на противоположную сторону дороги.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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