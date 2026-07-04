Великий фейкометатель Армении нашел себе новое место

Автор: Зульфугар Ибрагимов

"Прославившийся" в дни Второй карабахской войны Арцрун Ованнисян назначен начальником Национального исследовательского университета обороны МО Армении. Назначен указом президента Ваагна Хачатряна.

В самой Армении это назначение уже превращено в анекдот. Да и нам есть, над чем посмеяться. И в отличие от наших соседей, это не смех сквозь слезы. Потому что назначение великого дезинформатора и фейкометателя Арцруна заведовать военной наукой Армении это действительно очень смешно.

Бывший пресс-секретарь МО Армении не мужественными репортажами и радостными сообщениями с фронта, а беспросветными фейками. Даже в день освобождения Шуши он умудрился сообщить об "очистке города" армянскими подразделениями. А когда выяснилось, что это вранье, он оправдывался тем, что азербайджанцы, мол, снова вернулись в город. Хотя азербайджанский спецназ никуда не уходил и не возвращался. Шуша к моменту рождения фейка уже не один день как была очищена от армянских оккупантов.

А как забыть смешные попытки Арцруна оправдать бегство "железных Ашотов" с фронтов и постоянно отступление оккупационной армии. Спикер МО называл это "тактическим отступлением", которое ему все еще не забыли.

За регулярное вранье и стресс у армянского общества Арцрун, как ожидалось, должен был быть наказан и выкинут из системы Минобороны навсегда. Но он не были выкинут. Какое-то время он перекантовался в Америки, а потом занялся военной наукой. Арцрун и наука две вещи несовместимые, однако это только нам так кажется. А президент Армении так не думает.

Видимо, сказочник Арцрун сумел убедить всех, что это не он обманывал армян, а сами армяне хотели быть обманутыми. В принципе, определенная логика тут есть. Армян столько лет убеждали, что они непобедимы и могущественны, что они вполне могли воспринимать сказки Арцруна через эту призму. Потому и верили и в "тактическое отступление", и в "возвращение Шуши", и в "сбитые" беспилотники, и во всю прочую чушь, которой кормило соплеменников министерство обороны.

Ну, а теперь сказочник Арцрун займется научными исследованиями в сфере обороны. Там у него будет достаточно времени, чтобы доказать, что "тактическое отступление" это не поражение, а просто хитрый маневр. И еще немного повеселить публику.