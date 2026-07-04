Уиткофф и Кушнер могут отправиться в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер могут приехать в Россию до конца августа, но конкретных дат нет.

Как передает Day.Az, об этом сообщил источник ТАСС.

"Возможно, до конца лета, - сказал собеседник агентства. - Но дат нет".

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Уиткофф и Кушнер ежедневно общаются с официальными лицами России и Украины по вопросам урегулирования конфликта.

На фоне некоторой стабилизации обстановки на Ближнем Востоке в последнее время несколько раз сообщалось о возможности возвращения Уиткоффа и Кушнера к посреднической деятельности в украинском урегулировании, однако точных дат визитов названо пока не было.