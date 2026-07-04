https://news.day.az/society/1846011.html

Трагичный случай в Зангилане

В реке в Зангилане утонул человек. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано на территории села Агалы района. На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и водолазно-поисковая группа. По факту проводится расследование.