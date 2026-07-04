Трагичный случай в Зангилане

В реке в Зангилане утонул человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие зафиксировано на территории села Агалы района.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов и водолазно-поисковая группа.

По факту проводится расследование.