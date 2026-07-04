Робот-гуманоид устроил "драку" с сотрудницей офиса

В Индонезии робот встретил женщину в офисе приёмами кунг-фу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На самом деле никакого нападения не было - демонстрация была постановочной и должна была показать возможности новой модели.

Представляем вашему вниманию данное видео: