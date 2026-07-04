https://news.day.az/hitech/1846013.html Робот-гуманоид устроил "драку" с сотрудницей офиса - ВИДЕО В Индонезии робот встретил женщину в офисе приёмами кунг-фу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На самом деле никакого нападения не было - демонстрация была постановочной и должна была показать возможности новой модели. Представляем вашему вниманию данное видео:
Робот-гуманоид устроил "драку" с сотрудницей офиса - ВИДЕО
В Индонезии робот встретил женщину в офисе приёмами кунг-фу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На самом деле никакого нападения не было - демонстрация была постановочной и должна была показать возможности новой модели.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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