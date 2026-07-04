"Химия" между Президентами США и Азербайджана - залог процветания отношений Баку и Вашингтона

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Глава нашего государства выразил наилучшие пожелания по случаю исторического события - 250-летия независимости Соединенных Штатов Америки. Я же вспомнил о том, что совсем недавно Президент США также направил поздравительное письмо на имя главы нашего государства в связи с Днем независимости Азербайджана.

В обоих этих этих текстах читается то, что в большой политике называют редким и ценным явлением: личная "химия" между лидерами. И это, без преувеличения, один из ключевых факторов, способных определять будущее двусторонних отношений.

В частности, с первых строк поздравления Президента Азербайджана чувствуется подчеркнутая уважительность и теплая симпатия к главе Белого Дома. Глава нашего государства говорит о Декларации независимости США как о символе борьбы за свободу и демократии, оказавшем влияние на весь мир. Это - язык, в котором слышится признание роли Америки как глобального ориентира.

Но еще важнее - персональное обращение к Дональду Трампу. Президент Ильхам Алиев подчеркивает решительную и твердую политику американского президента, связывая с ней укрепление лидерства США. В дипломатической практике такие формулировки никогда не бывают случайными: это сигнал личного уважения и готовности выстраивать отношения не только на институциональном, но и на человеческом уровне.

И тут мы вспоминаем о том, что обращение Президента США к своему азербайджанскому коллеге по случаю 28 мая, было выдержано в той же тональности. Трамп тогда обратился к великому народу Азербайджана, подчеркнул значимость совместной работы после исторического мирного саммита в Вашингтоне и отдельно отметил конкретные шаги Баку в сторону мирного урегулирования с Арменией. В тексте не было ни холодной дистанции, ни привычной для американской дипломатии осторожности. Напротив, звучала откровенная заинтересованность и поддержка.

Такой обмен посланиями - это уже не просто дипломатия, а отражение реального сближения. Особенно если вспомнить детали визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Белый дом. Тогдашние кадры и отчеты свидетельствовали о необычно теплой атмосфере переговоров. В диалоге между Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом не было той натянутости, которая часто сопровождает встречи лидеров стран с непростой историей отношений. Напротив - присутствовали доверие, легкость, взаимные интерес и уважение.

Разговор тогда вышел за рамки протокола: обсуждались широкие вопросы регионального будущего, транспортных коридоров, новой архитектуры сотрудничества. Трамп, известный своей склонностью к прямоте, демонстрировал явное понимание стратегической роли Азербайджана. И это понимание принципиально отличает его подход от политики предыдущей американской администрации во главе с Джо Байденом.

Да, историческая память здесь играет важную роль. Именно Байден, будучи сенатором, в 1992 году голосовал за принятие печально известной 907-й поправки к "Акту в поддержку свободы". Эта норма фактически ограничивала помощь Азербайджану и стала символом одностороннего и, по мнению Баку, несправедливого подхода Вашингтона. Причем, принята эта дискриминационная резолюция была в год оккупации города Шуша и и совершения армянскими оккупантами Геноцида в Ходжалы.

В Азербайджане эту поправку восприняли тогда и воспринимают поныне как циничный и лишенный стратегического видения акт. Она надолго отравила атмосферу отношений и породила недоверие, которое ощущалось десятилетиями. На этом фоне политика Трампа выглядит почти противоположной.

Он исходит не из идеологических установок прошлого, а из прагматичного понимания интересов США. А в этих интересах Азербайджан занимает вполне определенное место: как ключевой энергетический партнер, как важный элемент транспортной связности между Европой и Азией, как фактор стабильности на Южном Кавказе.

Именно этим объясняется внимание к таким инициативам, как инфраструктурные проекты и новые транспортные маршруты. Поддержка Вашингтона здесь - расчет на долгосрочные дивиденды. Так что "химия" между президентами Азербайджана и США - это ресурс, который уже сегодня проявляется в конкретных шагах: от подписания Хартии стратегического партнерства до поддержки мирных инициатив и расширения экономического взаимодействия. И, судя по всему, этот ресурс будет только укрепляться.

Конечно, нельзя идеализировать ситуацию. Международная политика всегда остается сферой интересов, а не эмоций. Но именно совпадение интересов, подкрепленное личным доверием, дает наилучший результат. Сегодня мы наблюдаем именно такой случай. Азербайджан и США демонстрируют готовность к углублению сотрудничества, основанного не на старых стереотипах, а на новом понимании реальности.