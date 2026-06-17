Баку и Вашингтон создают новую архитектуру сотрудничества

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня в Баку Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял члена Палаты представителей Конгресса США Абрахама Хамаде. Безусловно, эта встреча является важным звеном в цепи качественно нового этапа в азербайджано-американских отношениях. Неспроста же глава нашего государства подчеркнул, что после возвращения Дональда Трампа к власти отношения между Баку и Вашингтоном демонстрируют устойчивую позитивную динамику.

Это заявление важно не только как дипломатическая оценка, но и как маркер политической реальности: Азербайджан делает ставку на прагматичное взаимодействие с США, основанное на взаимных интересах, а не на идеологической риторике. Вот и Президент Ильхам Алиев особо отметил высокий уровень личных отношений с президентом США.

В международной политике этот фактор часто оказывается недооцененным, однако именно личные контакты лидеров нередко становятся катализатором стратегических решений. Вспоминая свои визиты в США и встречи с Дональдом Трампом, а также визит в Азербайджан вице-президента Джей Ди Вэнса, Президент Азербайджана фактически обозначил наличие устойчивого канала прямой коммуникации между элитами двух стран.

Отдельного внимания заслуживает упоминание "Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки". Глава нашего государства подчеркнул историческое значение этого документа. И это не дипломатическая гипербола: подобные соглашения формируют институциональную основу долгосрочного сотрудничества, охватывая экономику, безопасность, энергетику и технологическое развитие.

В ходе беседы была затронута и тема, имеющая принципиальное значение для Баку, - 907-я поправка к "Акту о поддержке свободы". Тот факт, что Абрахам Хамаде является соавтором законопроекта, направленного на ее отмену, свидетельствует о растущем понимании в американском политическом истеблишменте необходимости пересмотра устаревших ограничений. Эта поправка давно воспринимается в Азербайджане как несправедливая и политически ангажированная. Сегодня же появляются реальные предпосылки для ее отмены.

Примечательно, что сам Хамаде, говоря о своем визите, подчеркнул уникальное географическое положение Азербайджана. Это заявление следует рассматривать не как комплимент, а как признание стратегической роли страны в региональной архитектуре. Азербайджан становится ключевым узлом транспортных и энергетических маршрутов, соединяющих Восток и Запад.

Неслучайно в разговоре были упомянуты и такие символические элементы, как проведение в стране престижных международных мероприятий - от Формулы-1 до турниров UFC. Это отражает имидж Азербайджана как современного, открытого и динамично развивающегося государства.

Особый акцент был сделан на усилиях лидеров двух стран по углублению стратегического партнерства. И Баку, и Вашингтон демонстрируют заинтересованность в расширении сотрудничества сразу по нескольким направлениям: торговля, инвестиции, энергетика, безопасность, технологии. Важно, что речь идет не о декларациях, а о конкретных возможностях и проектах.

В этом контексте показательным является заявление генерального исполнительного директора Международной финансовой корпорации развития США (DFC) Бена Блэка. В своем аккаунте в X он подчеркнул: "Начинается новая глава в партнерстве США и Азербайджана, построенном на стратегических инвестициях, экономическом сотрудничестве и общем процветании". Его встреча с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и обсуждение путей укрепления торговли и инвестиций свидетельствуют о переходе к практической реализации заявленных целей.

Не менее важным элементом новой конфигурации отношений является транспортно-логистическая повестка. В ходе сегодняшней встречи главы нашего государства с американским конгрессменом была подчеркнута роль Дональда Трампа в продвижении мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, а также обозначены перспективы создания коридора TRIPP. Этот проект способен кардинально изменить региональную транспортную карту, усилив связность и открыв новые экономические возможности.

Интересно, что государственный секретарь США Марко Рубио, выступая 2 июня на слушаниях в Сенате, неоднократно использовал термин "коридор" при обсуждении данного соглашения - даже в тех случаях, когда вопрос формулировался иначе. Это указывает на то, что в Вашингтоне уже сформировано четкое понимание стратегической значимости подобных проектов.

Дополнительным подтверждением взаимного политического настроя стали обмены поздравительными письмами между лидерами двух стран. Послание Президента Ильхама Алиева Дональду Трампу по случаю его 80-летия отличалось подчеркнутой теплотой и уважением. В нем прослеживалась не только дипломатическая вежливость, но и искреннее стремление к укреплению партнерства.

В свою очередь, письмо Дональда Трампа, направленное главе нашего государства по случаю Дня независимости Азербайджана, также носило явно позитивный характер. Оно продемонстрировало готовность Вашингтона к развитию стратегических отношений с Баку и подтвердило взаимную заинтересованность сторон.

Совокупность всех этих факторов позволяет говорить о формировании новой модели азербайджано-американских отношений - прагматичной, взаимовыгодной и лишенной прежних ограничений. В этой модели Азербайджан выступает не как периферийный партнер, а как самостоятельный и значимый игрок.

Перспектива отмены 907-й поправки, развитие транспортных коридоров, рост инвестиционного сотрудничества и политический диалог на высшем уровне - все это создает прочную основу для долгосрочного партнерства. Сегодня можно с уверенностью утверждать: Баку и Вашингтон не просто укрепляют связи - они формируют архитектуру будущего сотрудничества, которая будет определять баланс сил и экономическую динамику в регионе на годы вперед.