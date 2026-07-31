Как старинные фотографии вызвали истерику в Армении

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о реакции армянского депутата на выставку, организованную Азербайджаном в центре Праги.

Day.Az представляет публикацию:

Депутат армянского парламента Лилит Галстян эмоционально отреагировала в Facebook на выставку, организованную Азербайджаном в центре Праги.

В экспозиции были представлены архивные фотографии карабахских мечетей начала XX века - черно-белые снимки, сохранившие облик этих объектов без ретуши и каких-либо изменений. Особое внимание привлекло то, что на представленных исторических кадрах практически не было видно армянских хачкаров.

На первый взгляд, перед посетителями предстали обычные архивные материалы, которые лишь фиксируют прошлое таким, каким оно сохранилось более ста лет назад. Эти фотографии сами по себе не содержат политических комментариев, не вступают в спор и не предлагают готовых выводов. Однако именно эта их особенность, по всей видимости, и стала причиной столь острой реакции.

Когда исторические свидетельства подаются без дополнительных интерпретаций и политических комментариев, они часто воспринимаются как гораздо более убедительный источник, чем современные заявления.

Архивные документы не меняются со временем. Они требуют не оправданий, а внимательного и честного анализа.

И если зафиксированная на них реальность не совпадает с привычным политическим нарративом, остается лишь два пути: принять факты или объявить их неудобными.

Судя по реакции Лилит Галстян, для некоторых армянских политиков второй вариант остается гораздо более привычным.