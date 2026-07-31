https://news.day.az/economy/1851250.html ЦБА обновил прогноз цен на нефть и газ Согласно нашим прогнозам, в 2026 году средняя цена одного барреля нефти составит 87,7 доллара США, а цена одной тысячи кубометров природного газа - 327 долларов США.

ЦБА обновил прогноз цен на нефть и газ

Экономика, 31 июля 2026 11:59 (UTC +04:00) 955
ЦБА обновил прогноз цен на нефть и газ

Согласно нашим прогнозам, в 2026 году средняя цена одного барреля нефти составит 87,7 доллара США, а цена одной тысячи кубометров природного газа - 327 долларов США.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на сегодняшней пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

"На 2027 год мы ожидаем, что средняя цена одного барреля нефти составит 82,8 доллара США, а цена одной тысячи кубометров природного газа - 294 доллара США", - подчеркнул он.

Отметим, что в предыдущем прогнозе ЦБА на 2026 год средняя цена одного барреля нефти прогнозировалась на уровне 84,5 доллара США, а цена одной тысячи кубометров природного газа - 324 доллара США; на 2027 год, соответственно, средняя цена нефти составляла 78 долларов США, а цена газа - 290 долларов США.

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