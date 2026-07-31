Канцлер Австрии прокомментировал заявление Италии о приостановке Шенгена с Испанией - ВИДЕО

Канцлер Австрии Кристиан Штокер не исключил приостановки действия Шенгенского соглашения с Испании в случае дальнейшего ухудшения ситуации с наплывом мигрантов в Сеуте. Об этом он сообщил в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава правительства Австрии назвал события в Испании "тревожным сигналом". Австрийские власти, по его словам, "очень внимательно" следят за развитием ситуации и находятся в тесном контакте с Еврокомиссией (ЕК).

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна готова принять чрезвычайные меры для защиты границ и безопасности граждан, временное восстановление пограничного контроля на границе с Испанией.

Около 60 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Местные власти не справляются с наплывом мигрантов - Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис.