https://news.day.az/society/1876407.html Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за неделю Опубликованы еженедельные данные о работах по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана за период с 16 по 22 ноября 2026 года.
Названо количество мин, обезвреженных в Карабахе за неделю
Опубликованы еженедельные данные о работах по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана за период с 16 по 22 ноября 2026 года.
Как сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), за отчетную неделю на освобожденных территориях обнаружены 46 противопехотных и 16 противотанковых мин, а также 468 неразорвавшихся боеприпасов.
За этот период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 469,8 гектара территории.
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