Опубликованы еженедельные данные о работах по разминированию освобожденных от оккупации территорий Азербайджана за период с 16 по 22 ноября 2026 года.

Как сообщили Day.Az в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), за отчетную неделю на освобожденных территориях обнаружены 46 противопехотных и 16 противотанковых мин, а также 468 неразорвавшихся боеприпасов.

За этот период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 469,8 гектара территории.