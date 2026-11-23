https://news.day.az/society/1876395.html В Сумгайыте 24-летняя девушка отравилась угарным газом В Сумгайыте произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зарегистрировано 23 ноября около 02:00. Жительница города, 2002 года рождения, Аскерова Айгюль Эльман гызы скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
В Сумгайыте 24-летняя девушка отравилась угарным газом
В Сумгайыте произошел несчастный случай со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зарегистрировано 23 ноября около 02:00.
Жительница города, 2002 года рождения, Аскерова Айгюль Эльман гызы скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.
По факту проводится расследование городской прокуратурой.
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