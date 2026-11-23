https://news.day.az/society/1876395.html

В Сумгайыте 24-летняя девушка отравилась угарным газом

В Сумгайыте произошел несчастный случай со смертельным исходом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, происшествие было зарегистрировано 23 ноября около 02:00. Жительница города, 2002 года рождения, Аскерова Айгюль Эльман гызы скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома.