Источник: Агентство международной информации Trend

Казахстан строит автомобильную дорогу Бейнеу - Саксаульск стоимостью $1,65 млрд. Она позволит ускорить доставку грузов из Китая через территорию страны к портам Актау и Курык. Оттуда грузы смогут отправляться через Каспийское море в бакинский порт Алят, а затем по Среднему коридору в Европу. Проект должен улучшить внутреннее транспортное сообщение и повысить доступность каспийского направления для экспортных и транзитных перевозок.

Старт строительству был дан в августе 2026 года с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Магистраль протяженностью около 800 километров пройдет через Мангистаускую, Актюбинскую и Кызылординскую области и составит основную часть Аральско-Каспийской магистрали. В официальных сообщениях в качестве сроков завершения проекта указываются 2028 и 2029 годы.

Банк развития Казахстана намерен предоставить до $413,8 млн на реализацию проекта. Общее финансирование планируется организовать совместно с Международным банком реконструкции и развития, Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития.

Первая очередь предусматривает реконструкцию 559 километров основной дороги и строительство транспортных развязок. Вторая включает установку интеллектуальной системы взвешивания грузов с метеоконтролем, строительство и капитальный ремонт дорожно-эксплуатационных управлений (ДЭУ), а также обустройство подъездных дорог к населенным пунктам общей протяженностью 240,5 километра.

Выступая на церемонии запуска строительства 3 августа 2026 года, Токаев назвал будущую дорогу "золотым мостом" между Китаем и Европой.

"Укрепляя связи внутри Казахстана, дорога станет также "золотым мостом" между Китаем и Европой. Проект напрямую соединит контрольно-пропускные пункты на границе Китая с портами Актау и Курык. В результате протяженность грузоперевозок из КНР в Европу сократится на 1 тысячу километров, а время доставки - до 3 дней", - сказал Токаев.

По его словам, автодорога Бейнеу - Саксаульск станет ключевой транспортной артерией республиканского, регионального и трансконтинентального значения.

"Именно поэтому для данного маршрута наиболее точно подходит название "Аральско-Каспийская магистраль", - отметил глава государства.

В тот же день стартовали еще два автодорожных проекта. Один из них - реконструкция дороги Улгайсын - Саксаульск протяженностью 312 километров. Она входит в транспортный коридор Самара - Шымкент. Стоимость работ оценивается примерно в $1,6 млрд. Финансирование планируется полностью обеспечить за счет средств Банка развития Казахстана.

Другой проект предусматривает реконструкцию дороги Кызылорда - Саксаульск протяженностью 462 километра. Она является частью международного транспортного коридора Западная Европа - Западный Китай, который связывает Китай, Казахстан и Россию с европейскими рынками. Общая стоимость проекта составляет $1,767 млрд. Из этой суммы до $522,784 млн может предоставить Банк развития Казахстана.

Все три дорожных проекта оцениваются примерно в $5 млрд. Они улучшат сообщение между регионами и свяжут несколько международных транспортных направлений. Особое значение имеет Бейнеу - важный узел на западе Казахстана, через который проходят маршруты в Россию, Узбекистан и Туркменистан, а также к портам Актау и Курык. Новая магистраль соединит коридор Западная Европа - Западный Китай со Средним коридором.

Параллельно Казахстан расширяет железнодорожную инфраструктуру. Продолжается строительство линии Бахты - Аягоз протяженностью 303 километра. Работы начались в 2023 году, завершить строительство и ввести дорогу в эксплуатацию планируется в 2027 году.

По расчетам, новая линия позволит увеличить пропускную способность казахстанско-китайской границы на 20-25 млн тонн грузов в год, снизить нагрузку на действующие пограничные переходы и расширить железнодорожное сообщение между Китаем и Казахстаном. Вместе с автомобильными проектами она должна улучшить транспортную цепочку от китайской границы до каспийских портов.

Развитие инфраструктуры происходит на фоне роста перевозок. По данным Министерства транспорта Казахстана, за десять месяцев 2026 года общий объем контейнерных перевозок в стране достиг 1,234 млн ДФЭ, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Средний коридор пришлось 57,3 тыс. ДФЭ - на 64% больше, чем годом ранее.

По оценкам Всемирного банка, к 2040 году объем перевозок по Среднему коридору может увеличиться в 3,6 раза при условии продолжения инвестиций в инфраструктуру. Для этого необходимо развивать железнодорожные линии, подъездные дороги к портам, терминалы и пограничные переходы. Казахстан стремится заранее подготовить транспортную сеть к возможному росту грузопотока. Без этого увеличение спроса может привести к перегрузке отдельных участков и задержкам доставки.

В октябре 2026 года Казахстан и Азербайджан подписали межправительственное соглашение о развитии Среднего коридора. Документ предусматривает укрепление транспортно-логистического сотрудничества, обеспечение необходимой пропускной способности маршрута и поддержание стабильности тарифов. Это должно сделать условия перевозок более предсказуемыми и упростить планирование поставок.

В ноябре страны подписали соглашения в рамках проекта "Каспийский мост". Проект предусматривает включение паромных перевозок в единую железнодорожную логистическую систему. Его пропускная способность должна составить не менее 8 млн тонн грузов в год с перспективой увеличения до 10-12 млн тонн. Кроме того, стороны согласовали условия создания совместного интермодального грузового терминала в бакинском порту Алят.

Эти инициативы дополняют инвестиции Казахстана в автомобильные и железные дороги. Однако увеличение пропускной способности отдельных участков не гарантирует такого же роста перевозок по всему маршруту. Если порты и паромные линии не будут готовы принять дополнительные объемы, они могут стать "узкими местами". Поэтому важна согласованная работа всей цепочки - от пограничных переходов до портов и паромов.

В этой системе азербайджанский порт Алят становится важным звеном на западном направлении. По мере роста грузопотока из Казахстана к портам Актау и Курык будет увеличиваться потребность в мощностях на азербайджанском побережье. Совместный интермодальный терминал позволит подготовить инфраструктуру для приема и дальнейшей отправки грузов.

В конечном счете вложения Казахстана в транспортную инфраструктуру рассчитаны на долгосрочную экономическую отдачу. Новые дороги и железнодорожные линии должны сократить время и стоимость доставки, увеличить пропускную способность экспортных маршрутов и привлечь дополнительные транзитные грузы.