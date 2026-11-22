Минивэн Kia Carnival с индексом KA4, пришедший на смену модели YP в 2020 году, остается востребованным на вторичном рынке. Сборку для России в начале 2021 года наладили на калининградском "Автоторе", рестайлинг 2023 года освежил внешность и добавил опций, а после 2024-го машины завозят только по параллельному импорту. О том, какие неисправности поджидают владельцев и какой мотор предпочтительнее, рассказало издание "За рулем", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самый распространенный в России агрегат - турбодизель 2.2 TDi D4HE (194-202 л. с.). Альтернатива - атмосферный бензиновый 3.5 V6 G6DU (249-294 л. с.). Единично встречаются бензиновые турбо-"четверки" 2.0 T-GDI и 1.6 T-GDI в составе гибридной установки, официально не поставлявшиеся. Минивэн построен на платформе Hyundai-Kia N3 с передним приводом, восьмиступенчатый автомат A8LF положен всем версиям, кроме гибридной.

По кузову: хромированная отделка теряет вид через 3-5 лет, лакокрасочное покрытие не отличается прочностью, а коррозия заводится в сварных швах. Сдвижные двери с электроприводом - своеобразный "расходник", их ресурс зависит от числа циклов открывания, направляющие требуют регулярной смазки. Со временем заедает и люк панорамной крыши. Электроника в целом надежна, но случаются сбои парктроников, подсветки ручек и системы бесключевого доступа.

В ходовой части тормозные диски маловаты для тяжелой машины, суппорты закисают без смазки направляющих, рычаги задней многорычажки служат в среднем 120 тыс. км. Снизу требуется дополнительная антикоррозионная обработка, а трубки заднего контура кондиционера через 5-7 лет могут прохудиться.

У дизеля 2.2 - свои "фирменные" болячки: чувствительность к топливу и закоксовывание форсунок, свист турбокомпрессора, известны случаи отказа масляного насоса на пробеге около 150 тыс. км. Регулярных чисток требуют система EGR и сажевый фильтр. Бензиновый V6 конструктивно проще: без капризных форсунок, турбин и сажевых фильтров, ресурс - около 300 тыс. км, хотя после 120-150 тыс. км может начать подъедать масло, а после 150-200 тыс. возможно растяжение цепи ГРМ.

Обе версии восьмиступенчатого автомата надежны при ресурсе около 300 тыс. км, но главная слабость - гидротрансформатор, который может потребовать ремонта уже к 60-100 тыс. км. Масло в коробке рекомендуется менять чаще регламента - хотя бы раз в 40 тыс. км.