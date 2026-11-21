Посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов и представители руководства города Гянджа обсудили перспективы расширения торгово-экономического, промышленного, туристического и образовательного сотрудничества между городами Ош и Гянджа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, в ходе переговоров, прошедших в Гяндже, стороны рассмотрели возможности создания совместных предприятий, продвижения сельскохозяйственной продукции Кыргызстана на азербайджанский рынок, а также установления партнерских связей между высшими учебными заведениями двух городов.

Кроме того, обсуждалась разработка совместных туристических маршрутов в рамках инициативы Modern Silk Road Joint Tour Package ("Современный Шелковый путь").

В рамках визита Максат Мамытканов также посетил завод "Азералюминий" и предприятие по производству интеллектуальных приборов учета воды, газа и электроэнергии.

Встреча и посещение промышленных предприятий были направлены на укрепление дружественных связей, расширение межрегионального сотрудничества и изучение возможностей реализации совместных инициатив.