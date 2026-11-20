В Военном институте имени Гейдара Алиева прошло обучение по программе НАТО - ФОТО
В Военном институте имени Гейдара Алиева в рамках Программы совершенствования военного образования НАТО (DEEP) был организован тренинг для профессорско-преподавательского состава учебных заведений специального назначения, находящихся в подчинении Национального университета обороны.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
Отмечено, что на "Тренинге по повышению квалификации преподавателей", проведенном в соответствии с программой, завершились очередные модули курсов "Авиационный английский язык" и "Морской английский язык".
В ходе тренинга участникам была предоставлена информация о современных подходах к учебному процессу, эффективной организации занятий, оценке знаний и навыков обучающихся, адаптации учебных программ к современным требованиям, а также выстраивании эффективной коммуникации между преподавателем и курсантом.
В завершение участникам, успешно окончившим обучение, были вручены сертификаты и сделано памятное фото.
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