В Военном институте имени Гейдара Алиева в рамках Программы совершенствования военного образования НАТО (DEEP) был организован тренинг для профессорско-преподавательского состава учебных заведений специального назначения, находящихся в подчинении Национального университета обороны.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Отмечено, что на "Тренинге по повышению квалификации преподавателей", проведенном в соответствии с программой, завершились очередные модули курсов "Авиационный английский язык" и "Морской английский язык".

В ходе тренинга участникам была предоставлена информация о современных подходах к учебному процессу, эффективной организации занятий, оценке знаний и навыков обучающихся, адаптации учебных программ к современным требованиям, а также выстраивании эффективной коммуникации между преподавателем и курсантом.

В завершение участникам, успешно окончившим обучение, были вручены сертификаты и сделано памятное фото.