В Агдаме продолжаются общественно-культурные мероприятия по случаю Дня города Агдам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, в рамках праздничных мероприятий в комплексе "Имарет" организована ярмарка.

На ярмарке была представлена различная продукция местных производителей и предпринимателей. Гостям предложили блюда национальной кухни - плов, кутабы, сладости и чай.

В рамках мероприятия была организована развлекательная программа. Концертная программа подарила участникам праздничное настроение.

В мероприятии приняли участие специальный представитель Президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, представители районной исполнительной власти и правоохранительных органов, а также руководители различных структур.

Эмин Гусейнов ознакомился с представленной на ярмарке продукцией, побеседовал с участниками ярмарки и пожелал им успехов в их деятельности.