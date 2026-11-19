https://news.day.az/world/1875576.html Танцующие роботы установили новый рекорд Гиннесса в Шэньчжэне - ВИДЕО Роботы устроили массовые танцы в китайском Шэньчжэне и побили мировой рекорд. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В представлении на улицах Шэньчжэня принял участие 151 андроид. Предыдущее достижение продержалось всего месяц: в октябре синхронный танец исполнили 110 роботов и тоже в Китае.
В представлении на улицах Шэньчжэня принял участие 151 андроид. Предыдущее достижение продержалось всего месяц: в октябре синхронный танец исполнили 110 роботов и тоже в Китае.
Танцующие роботы установили новый рекорд Гиннесса в Шэньчжэне - ВИДЕО
Роботы устроили массовые танцы в китайском Шэньчжэне и побили мировой рекорд.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В представлении на улицах Шэньчжэня принял участие 151 андроид. Предыдущее достижение продержалось всего месяц: в октябре синхронный танец исполнили 110 роботов и тоже в Китае.
Шоу было организовано в честь встречи лидеров стран АТЭС.
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