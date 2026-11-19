Государственные служащие при использовании инструментов искусственного интеллекта должны уделять особое внимание защите сведений, составляющих государственную тайну, персональных данных и профессиональной тайны. Ввод такой информации на платформы искусственного интеллекта противоречит требованиям действующего законодательства.

Об этом заявил член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, депутат Кямал Джафаров, выступая в четверг в Баку на панельной дискуссии "Внешняя политика в эпоху искусственного интеллекта: определение новых правил для дипломатии", состоявшейся в рамках II Международной конференции по кибердипломатии, сообщает корреспондент Trend, передает Day.Az.

Депутат отметил, что цифровое развитие является одним из основных приоритетов государственной политики Азербайджана.

По его словам, искусственный интеллект открывает новые возможности, но одновременно создает дополнительные угрозы. Поэтому необходимо быть готовыми реагировать на возникающие вызовы, в частности связанные с кибербезопасностью и информационной безопасностью.

К. Джафаров считает, что II Международная конференция по кибердипломатии также способствует решению этих задач.

Он отметил, что искусственный интеллект влияет на внешнюю политику по трем основным направлениям.

Говоря о первом направлении - использовании искусственного интеллекта в качестве инструмента дипломатии, - депутат заявил, что министры и дипломаты могут применять эту технологию для мониторинга СМИ на разных языках, обобщения текстов переговоров и подготовки проектов выступлений.

По его словам, искусственный интеллект может дать значительные преимущества даже небольшим дипломатическим представительствам.

Второе направление связано с искусственным интеллектом как объектом дипломатии. В этой сфере, отметил К. Джафаров, ведутся обсуждения на международном и региональном уровнях.

Он напомнил, что в рамках ООН проходит глобальный диалог по вопросам управления искусственным интеллектом, а на региональном уровне действует соответствующая конвенция, принятая Советом Европы.

Третье направление связано с угрозами, которые несет искусственный интеллект. В этом контексте депутат обратил внимание на поднятые другими участниками панельной дискуссии вопросы дипфейков и телефонных звонков с использованием синтезированного голоса.

К. Джафаров также изложил свою позицию относительно того, как должны формироваться новые правила использования искусственного интеллекта, опираясь на свой опыт законодателя, специалиста по управлению ИИ и тренера.

По его мнению, прежде всего необходимо использовать инструменты искусственного интеллекта этично и ответственно.

Депутат сообщил, что за последние три-четыре месяца провел обучение более чем для 1 000 государственных служащих. Одной из основных проблем, выявленных в ходе тренингов, стала защита информации.

"К сожалению, некоторые государственные служащие вводят в системы искусственного интеллекта конфиденциальную информацию, иногда даже сведения, составляющие государственную или профессиональную тайну", - отметил он.

По словам К. Джафарова, некоторые государственные служащие полагают, что отсутствие специального закона, регулирующего использование искусственного интеллекта и его этичное применение, позволяет им вводить на такие платформы любую информацию.

Однако депутат подчеркнул, что уже существуют законодательные нормы, регулирующие вопросы государственной тайны, персональных данных и профессиональной тайны. Эти нормы, по его словам, запрещают ввод соответствующих сведений в инструменты искусственного интеллекта.

Он также обратил внимание на ошибочные представления, связанные с использованием платных версий платформ искусственного интеллекта.

К. Джафаров заявил, что некоторые пользователи считают, будто платные версии платформ Claude, ChatGPT и Gemini обеспечивают более высокий уровень защиты их данных.

"У пользователей существует ошибочное представление о том, что если они используют версии Pro или Max, то их данные защищены лучше", - заявил депутат.

Он отметил, что большинство пользователей не читают политики конфиденциальности платформ.

По словам депутата, политика конфиденциальности для индивидуальных пользователей не меняется при переходе на платные версии, предназначенные для частных лиц. Вместе с тем для корпоративных пользователей версии Enterprise предусмотрен иной правовой режим и действуют другие правила обработки и передачи данных.

К. Джафаров подчеркнул, что наличие платной подписки само по себе не гарантирует безопасность данных при использовании искусственного интеллекта.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему "Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства".

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.