Выступление народной артистки Кенуль Хасиевой в одном из пабов Баку вызвало обсуждение в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, внимание пользователей привлекли кадры, на которых известная исполнительница мугама выступает в этом заведении.

Выбор сцены и самого места выступления неоднозначно восприняли в соцсетях. В комментариях пользователи высказали различные мнения по этому поводу.

Опубликованные кадры стали предметом активного обсуждения в социальных сетях.