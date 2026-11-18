https://news.day.az/culture/1875204.html Выступление Кенуль Хасиевой в пабе вызвало обсуждения - ВИДЕО Выступление народной артистки Кенуль Хасиевой в одном из пабов Баку вызвало обсуждение в социальных сетях. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, внимание пользователей привлекли кадры, на которых известная исполнительница мугама выступает в этом заведении. Выбор сцены и самого места выступления неоднозначно восприняли в соцсетях.
Выступление Кенуль Хасиевой в пабе вызвало обсуждения - ВИДЕО
Выступление народной артистки Кенуль Хасиевой в одном из пабов Баку вызвало обсуждение в социальных сетях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, внимание пользователей привлекли кадры, на которых известная исполнительница мугама выступает в этом заведении.
Выбор сцены и самого места выступления неоднозначно восприняли в соцсетях. В комментариях пользователи высказали различные мнения по этому поводу.
Опубликованные кадры стали предметом активного обсуждения в социальных сетях.
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