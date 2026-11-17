В связи с гибелью бывшего Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи в суд направлены уголовные дела в отношении 92 граждан США и 67 граждан Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил официальный представитель судебной системы Ирана Али Каземи на пресс-конференции в Тегеране во вторник.

Он сообщил, что уголовное дело возбуждено в связи с гибелью бывшего Верховного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи, а также его супруги, дочери, невестки, внука и зятя.

Каземи отметил, что в рамках уголовного дела были осуществлены необходимые меры как в гражданско-правовом, так и в уголовно-правовом порядке.

Напомним, что 28 февраля в результате военных авиаударов США и Израиля по Ирану погибли Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи. Некоторое время спустя Совет экспертов избрал его сына Сейеда Моджтабу Хаменеи новым Верховным лидером Ирана.