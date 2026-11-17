В работе поисковика Google во вторник, 17 ноября, произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Detector404, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что за сутки пользователи из России более двух тысяч раз заявили о неполадках у Google. Большая часть жалоб поступила из Санкт-Петербурга, Москвы, Самарской, Ленинградской и Калининградской областей.

Согласно данным ресурса, чаще всего о сбое сообщали пользователи устройств с операционными системами Android и Windows. "Не работает поиск", "Не загружаются результаты", "Google не отвечает совсем", "Долго загружается поиск", - написали они в комментариях.