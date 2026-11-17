Великобритания и Азербайджан расширяют военное сотрудничество, включая совместную подготовку военнослужащих, взаимодействие в сфере кибербезопасности и развитие оборонного потенциала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе пресс-конференции в Баку.

По его словам, в текущем году страны провели первые совместные учения по кибербезопасности в оборонной сфере, а также достигли беспрецедентного уровня взаимодействия в области военной подготовки.

"Британские военные команды проводили обучение здесь, в Азербайджане, а азербайджанские офицеры проходят подготовку вместе со своими британскими коллегами в британской армии и Королевском военно-морском флоте", - отметил Норман.

Он подчеркнул, что наряду с развитием сотрудничества в сфере кибербезопасности, оперативных возможностей и оборонной промышленности это стало самой масштабной на сегодняшний день программой двустороннего оборонного сотрудничества.

"Мы намерены развивать это направление и углублять сотрудничество в оборонной сфере посредством обучения и предоставления возможностей, основанных на британском опыте и одновременно способствующих укреплению собственных возможностей Азербайджана", - сказал посол.

Норман также сообщил, что взаимодействие в сфере безопасности выходит за рамки оборонного сотрудничества. Великобритания и Азербайджан работают совместно с правоохранительными органами страны над противодействием организованной преступности, включая незаконный оборот наркотиков, нелегальную миграцию и киберпреступность.