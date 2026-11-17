Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице ведомства в социальной сети X.

"Поздравляем наших азербайджанских братьев-тюрок, которые 38 лет назад с духом национального возрождения начали свой путь к независимости и одержали Великую Победу в Карабахе", - говорится в публикации.