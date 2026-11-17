https://news.day.az/politics/1874918.html Минобороны Турции поздравило Азербайджан Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице ведомства в социальной сети X.
Минобороны Турции поздравило Азербайджан
Министерство национальной обороны Турции поздравило Азербайджан с Днем национального возрождения.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице ведомства в социальной сети X.
"Поздравляем наших азербайджанских братьев-тюрок, которые 38 лет назад с духом национального возрождения начали свой путь к независимости и одержали Великую Победу в Карабахе", - говорится в публикации.
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