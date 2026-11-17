Молодежная сборная Азербайджана по футболу (U21) сегодня проведет второй товарищеский матч против сборной Омана U23.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоится на стадионе "Банк Республика Арена" и начнется в 17:00.

В первом матче, состоявшемся 14 ноября, подопечные Рашада Эйюбова одержали победу со счетом 2:1. Оба мяча в составе азербайджанской команды забил нападающий "Шимала" Ниязи Османов, отличившийся на 50-й и 59-й минутах.

Сегодняшней встречей молодежная сборная завершит учебно-тренировочный сбор, проходящий с 9 ноября.