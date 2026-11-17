https://news.day.az/sport/1874909.html Сборная Азербайджана U21 проведет второй матч с Оманом Молодежная сборная Азербайджана по футболу (U21) сегодня проведет второй товарищеский матч против сборной Омана U23. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоится на стадионе "Банк Республика Арена" и начнется в 17:00. В первом матче, состоявшемся 14 ноября, подопечные Рашада Эйюбова одержали победу со счетом 2:1.
Сборная Азербайджана U21 проведет второй матч с Оманом
Молодежная сборная Азербайджана по футболу (U21) сегодня проведет второй товарищеский матч против сборной Омана U23.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча состоится на стадионе "Банк Республика Арена" и начнется в 17:00.
В первом матче, состоявшемся 14 ноября, подопечные Рашада Эйюбова одержали победу со счетом 2:1. Оба мяча в составе азербайджанской команды забил нападающий "Шимала" Ниязи Османов, отличившийся на 50-й и 59-й минутах.
Сегодняшней встречей молодежная сборная завершит учебно-тренировочный сбор, проходящий с 9 ноября.
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