Великобритания заинтересована в развитии транспортно-логистического потенциала Нахчывана, который может стать важным логистическим узлом Среднего коридора.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе пресс-конференции в Баку.

По его словам, во время первой поездки в Нахчыван две недели назад он провел встречи со специальным представителем Президента Азербайджана и премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики. Стороны обсудили четыре направления практического сотрудничества: логистику, энергетику, туризм и сельское хозяйство.

"Нахчыван обладает реальным потенциалом стать логистическим узлом на Среднем коридоре", - отметил Норман.

Дипломат подчеркнул, что британские компании обладают значительным опытом в модернизации железнодорожной инфраструктуры, управлении проектами и системах сигнализации.

По словам посла, торговая команда Великобритании организует ознакомительную поездку британских железнодорожных специалистов для дальнейшего развития обсуждений в этой сфере.

Кроме того, британская компания Chapman Taylor разрабатывает 20-летний генеральный план развития города Нахчыван.

"Британская экспертиза уже помогает формировать будущее Нахчывана", - сказал Норман.