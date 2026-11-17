Литва представила Соединенным Штатам предложения о создании постоянной американской военной базы в стране, и переговоры между двумя сторонами продолжаются.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил заявил министр обороны Робертас Каунас в интервью LRT.

"Пакет предложений был обсужден и передан. Повторюсь, не стоит упрощать ситуацию, думая, что достаточно просто отправить письмо и получить ответ "да" или "нет". Это длительный процесс", - сказал Каунас, отметив, что Польша также долго ждала решения по аналогичному вопросу.

Глава Минобороны республики подчеркнул, что решение будет зависеть не только от военной инфраструктуры и возможностей, но и от того, сможет ли Литва обеспечить подходящие условия жизни для военнослужащих и их семей, включая необходимую гражданскую инфраструктуру.

В качестве примера инфраструктуры и мер, необходимых для размещения постоянного иностранного военного присутствия, он привел немецкую бригаду, дислоцированную в Литве.