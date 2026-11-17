В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. В основном осадков не предвидится, однако ночью в некоторых пригородных районах возможен небольшой дождь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10 градусов тепла, днем - 13-18 градусов. Атмосферное давление понизится с 761 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых районах Нахчыванской Автономной Республики временами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Местами возможен туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9 градусов тепла, днем - 15-19 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.