Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о предстоящей трехсторонней встрече президента США Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

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19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне за одним столом должны встретиться три человека, способные изменить правила мировой политики. Президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин намерены обсудить стратегическую стабильность, ядерные вооружения и международную безопасность. Но за официальной повесткой скрывается вопрос значительно более широкий: каким будет мировой порядок, если Вашингтон, Пекин и Москва найдут новую формулу сосуществования? Для Центральной Азии это не отвлеченная дипломатическая дискуссия. Речь идет о будущем ее экономики, безопасности, транспортных коммуникаций и политической самостоятельности. И впервые за многие десятилетия государства региона получают возможность не просто приспосабливаться к решениям великих держав, а влиять на их расчеты.

Мировая политика переживает любопытный парадокс. Чем ожесточеннее становится соперничество крупнейших государств, тем настойчивее их лидеры ищут возможность договориться хотя бы о правилах этого соперничества. Трамп стремится остановить процессы, которые могут лишить Соединенные Штаты стратегического превосходства. Си Цзиньпин намерен закрепить превращение Китая в равноправный центр мировой силы. Путин добивается признания России государством, без участия которого невозможно решить ключевые вопросы международной безопасности. У каждого собственные цели, собственные ограничения и собственное представление о допустимых уступках. Однако в одном их интересы объективно пересекаются: ни Вашингтон, ни Пекин, ни Москва не заинтересованы в неконтролируемом столкновении, последствия которого невозможно просчитать. Именно поэтому встреча, назначенная на 19 ноября в гостиничном комплексе Kylin Villa в Шэньчжэне, может оказаться важнее своих непосредственных результатов. Согласно опубликованному расписанию американского президента, переговоры должны начаться в 14:30 по китайскому времени. Китайское Министерство иностранных дел также подтвердило проведение трехстороннего саммита. При этом предварительная информация о содержании переговоров свидетельствует о сознательном стремлении сторон сосредоточиться на темах, допускающих ограниченный консенсус. Война в Украине и денуклеаризация Корейского полуострова, по сообщениям прессы, не рассматриваются как центральные пункты согласованной повестки. Такое решение отражает не второстепенность конфликтов, а глубину существующих разногласий. Три державы пытаются найти область, в которой сотрудничество возможно без немедленного пересмотра фундаментальных политических позиций. И именно здесь возникает главный вопрос для Центральной Азии: что произойдет с государствами, находящимися на пересечении российских, китайских, американских, европейских и турецких интересов, если крупнейшие центры силы начнут устанавливать новые правила отношений между собой?

Три лидера, три стратегии: почему за общим столом каждый будет играть против остальных

Переговорная позиция Трампа определяется противоречием, которое сопровождает практически всю современную американскую внешнюю политику. Соединенные Штаты хотят сдерживать усиление Китая, ограничивать стратегические возможности России и одновременно избегать расходов и рисков, связанных с противостоянием сразу нескольким крупным державам. В Вашингтоне прекрасно понимают, что сотрудничество Москвы и Пекина усложняет решение обеих задач. Россия располагает огромным ядерным потенциалом, значительными природными ресурсами и военно-промышленными возможностями. Китай обладает промышленной мощью, финансовыми ресурсами, технологической базой и крупнейшими производственными цепочками. Их партнерство не является полноценным военно-политическим союзом, однако оно позволяет обеим державам частично компенсировать давление США. Для Трампа идеальный результат заключался бы в появлении определенной дистанции между Москвой и Пекином. Но американский президент сталкивается с неприятной реальностью: Россия объективно заинтересована в китайском рынке, технологиях и финансовых возможностях, тогда как Китай заинтересован в российских энергетических ресурсах и сохранении дружественного стратегического пространства на севере. Путин, в свою очередь, стремится избежать положения младшего партнера Пекина. Для Москвы прямой диалог с Вашингтоном представляет самостоятельную ценность, поскольку подтверждает ее статус одного из центров мировой силы. Си Цзиньпин рассматривает ситуацию иначе. Китай заинтересован в том, чтобы США признали существование нового баланса возможностей и перестали воспринимать собственное глобальное лидерство как безусловную политическую норму. Пекин не собирается жертвовать отношениями с Москвой ради неопределенных американских обещаний, но и не намерен превращать российские интересы в препятствие для экономического сотрудничества с Западом. В этом заключается фундаментальная особенность шэньчжэньского треугольника: каждый участник заинтересован в диалоге с двумя другими, но ни один не готов предоставить им свободу действий, ограничивающую собственные стратегические возможности. Следовательно, ожидать появления устойчивого трехстороннего союза не приходится. Гораздо реалистичнее формирование системы ограниченных договоренностей, в которой соперничество будет сочетаться с сотрудничеством. Именно такая система способна непосредственно повлиять на Центральную Азию, поскольку регион экономически связан со всеми тремя державами, но не обладает сопоставимыми возможностями воздействия на их политику.

Ядерная сделка века или дипломатический спектакль? Настоящая причина встречи в Шэньчжэне

5 февраля 2026 года прекратил действие договор СНВ-III, остававшийся последним двусторонним соглашением между Россией и США, устанавливавшим обязательные количественные ограничения на стратегические ядерные вооружения. Мир оказался в ситуации, когда две крупнейшие ядерные державы больше не связаны подобным действующим договором. По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира SIPRI, в январе 2026 года совокупный мировой ядерный арсенал составлял приблизительно 12 187 боеголовок, включая снятые с вооружения и ожидающие демонтажа. Общий российский арсенал оценивался примерно в 5420 единиц, американский - в 5042, китайский - в 620. При этом военные запасы, то есть боеголовки, сохраняемые для потенциального применения, были меньше: около 4400 у России и 3700 у США. Эти цифры раскрывают центральное противоречие будущих переговоров. Вашингтон заинтересован в распространении новых ограничений на Китай, ядерный потенциал которого продолжает увеличиваться. Пекин возражает против попыток поставить его в одинаковые договорные условия с государствами, обладающими несопоставимо большими арсеналами. Москва, со своей стороны, требует учитывать более широкий комплекс факторов стратегической безопасности, включая противоракетную оборону и высокоточное вооружение. Поэтому перспективы быстрого соглашения об ограничении количества ядерных боеголовок выглядят весьма скромными. Именно здесь возникает тема искусственного интеллекта, которая, согласно сообщениям South China Morning Post, может стать одной из областей возможного согласия. Три державы способны подтвердить принцип сохранения человеческого контроля над решениями о применении ядерного оружия. Подобный подход уже получил отражение в американо-китайских договоренностях 2024 года, однако участие России придало бы ему новое политическое значение. Проблема заключается в том, что декларация и полноценный механизм контроля - совершенно разные вещи. Искусственный интеллект может применяться не только для непосредственного принятия решений, но и для анализа предупреждений о нападении, определения угроз и подготовки вариантов ответных действий. Даже если окончательное решение формально остается за человеком, алгоритмы способны влиять на его восприятие ситуации. Для Центральной Азии, где последствия советских ядерных испытаний в Казахстане остаются частью исторической памяти, эта дискуссия особенно важна. Пять государств региона создали зону, свободную от ядерного оружия, закрепленную Семипалатинским договором 2006 года. Поэтому их заинтересованность в укреплении международной стратегической стабильности имеет не только экономический, но и непосредственный исторический и политический характер.

Россия теряет Центральную Азию? Опасная иллюзия, которую опровергают миллиарды долларов

В последние годы стало модным утверждать, что Россия постепенно уступает Центральную Азию Китаю. Подобная оценка привлекательна своей простотой, но плохо отражает действительность. Российское влияние действительно сокращается в некоторых сферах, а центральноазиатские государства активнее ищут альтернативных партнеров. Однако экономическая и социальная взаимозависимость, формировавшаяся десятилетиями, сохраняет огромное значение. Казахстан и Кыргызстан продолжают участвовать в Евразийском экономическом союзе. Россия сохраняет военные объекты и механизмы сотрудничества в сфере безопасности. Российские образовательные учреждения, рынок труда, банковские связи и энергетические проекты остаются важными элементами региональной жизни. Особенно показательна ситуация с трудовой миграцией. Согласно опубликованным в 2026 году материалам Всемирного банка, чистые денежные переводы в Таджикистан в 2025 году составляли около 46 процентов ВВП страны. Узбекистан получил приблизительно 18,9 миллиарда долларов переводов, причем 78 процентов поступили из России. В Кыргызстан денежные переводы достигли примерно 3,5 миллиарда долларов, более 90 процентов которых имели российское происхождение. Эти цифры означают, что изменения российской экономической ситуации непосредственно воздействуют на миллионы центральноазиатских семей. Сокращение российского спроса на рабочую силу, ужесточение миграционного законодательства или резкие колебания рубля способны изменить социально-экономическую обстановку в отдельных государствах региона. Аналогичная зависимость существует в энергетике и транспорте. Каспийский трубопроводный консорциум остается основным маршрутом экспорта казахстанской нефти, проходящим через российскую территорию. В атомной энергетике российские технологии и компании также сохраняют значительное присутствие. Следовательно, влияние Москвы нельзя измерять исключительно количеством официальных визитов или интенсивностью политической риторики. Его фундамент составляют инфраструктура, институциональные обязательства, производственные связи и человеческие отношения. Вместе с тем именно глубокая зависимость подталкивает государства региона к диверсификации. Астана, Ташкент, Бишкек и Душанбе стремятся получить дополнительные возможности, позволяющие уменьшить уязвимость перед решениями единственного партнера. Для России это означает не неизбежную потерю Центральной Азии, а необходимость конкурировать за ее доверие на новых условиях. Прежняя модель, основанная преимущественно на исторической близости и сложившихся обязательствах, уже не обеспечивает автоматического политического преимущества.

Китайская экспансия: почему 106 миллиардов долларов могут оказаться дороже, чем кажется

Если Россия сохраняет влияние благодаря исторически сложившимся связям, Китай создает новую экономическую реальность посредством торговли, промышленности, кредитования и транспортной инфраструктуры. В 2025 году товарооборот КНР с пятью государствами Центральной Азии достиг 106,3 миллиарда долларов, увеличившись на 12 процентов. По данным китайского Министерства коммерции, экспорт Китая в регион составил 71,2 миллиарда долларов, импорт - 35,1 миллиарда. Впервые Пекин стал крупнейшим торговым партнером центральноазиатских государств по совокупному объему торговли. Но за впечатляющей статистикой скрывается структурная проблема. Китай продает региону значительно больше готовой продукции, чем покупает у него. Центральноазиатские государства, располагая богатыми месторождениями нефти, газа, урана, меди и других ресурсов, рискуют закрепиться в положении поставщиков сырья и покупателей китайского промышленного оборудования. Подобная модель способна обеспечивать рост товарооборота, не гарантируя сопоставимого увеличения собственной технологической самостоятельности. Особенно отчетливо эта проблема проявляется в инфраструктурных проектах. Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, строительство которой официально стартовало в декабре 2024 года, оценивается приблизительно в 4,7 миллиарда долларов. В конце 2025 года было заключено соглашение о финансировании с участием китайских банков. Около 2,3 миллиарда долларов предполагается привлечь в виде долгосрочных кредитов. Китайской стороне принадлежит 51 процент совместной проектной компании, Кыргызстану и Узбекистану - по 24,5 процента. Для Бишкека и Ташкента железная дорога представляет серьезную возможность расширить транспортные связи и сформировать новые логистические центры. Но возникает вопрос, который редко звучит в торжественных заявлениях: кто будет контролировать тарифную политику, распределение доходов и наиболее прибыльные участки транспортной цепочки? Само по себе строительство железной дороги еще не означает экономической независимости. Если регион получает транзитные платежи, а основные производственные и финансовые операции остаются под контролем внешних партнеров, зависимость приобретает более современную форму. Подлинная выгода появится тогда, когда инфраструктура создаст условия для развития собственного машиностроения, переработки сырья, логистических компаний и экспорта готовой продукции. Именно за это Центральная Азия должна вести переговоры с Пекином.

Вашингтон возвращается за большими деньгами: что Трамп на самом деле ищет в Центральной Азии

В американской политике по отношению к Центральной Азии постепенно происходит существенное изменение. На протяжении многих лет регион рассматривался преимущественно через призму безопасности Афганистана, противодействия терроризму, энергетических интересов и отношений с Россией. Теперь к этим направлениям добавляется задача обеспечения Соединенных Штатов стратегически важным сырьем и создания альтернативных производственных цепочек. 6 ноября 2025 года в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с лидерами пяти государств Центральной Азии в формате C5+1. Министерство торговли США объявило о коммерческих соглашениях и договоренностях стоимостью более 25 миллиардов долларов. Важнейшая оговорка: речь шла об объявленной стоимости сделок, а не о сумме уже поступивших инвестиций. Однако политический смысл мероприятия очевиден. Вашингтон намерен конкурировать за экономическое присутствие в регионе, который Пекин рассматривает как важный элемент собственной евразийской стратегии, а Москва - как пространство традиционных интересов. Особенно показателен американский интерес к критически важным минералам. В ноябре 2025 года было объявлено о проекте разработки казахстанских месторождений вольфрама Northern Katpar и Upper Kairakty с участием американской Cove Capital. Оценочная стоимость проекта составила 1,1 миллиарда долларов. Вольфрам имеет стратегическое значение для производства высокопрочных материалов и ряда высокотехнологичных изделий. Казахстан одновременно остается крупнейшим производителем природного урана, обеспечивая около 39 процентов мировой добычи в 2024 году. Для США эти ресурсы представляют интерес не только как коммерческие товары, но и как элементы промышленной и технологической безопасности. Китай занимает прочные позиции во многих международных цепочках добычи и переработки критических минералов. Вашингтон стремится снизить подобную зависимость. Поэтому конкуренция за центральноазиатские месторождения будет усиливаться независимо от того, насколько успешно завершатся переговоры в Шэньчжэне. Для Астаны и других столиц это создает пространство для торга. Однако главная задача заключается не в привлечении максимально большого количества зарубежных компаний, а в обеспечении таких условий сотрудничества, которые предусматривают развитие местной переработки, передачу технологий, подготовку специалистов и справедливое распределение доходов. Иначе регион рискует заменить зависимость от одного покупателя сырья зависимостью от другого, не изменив собственную экономическую модель.

Средний коридор: как одна транспортная артерия способна изменить стратегические расчеты Москвы и Пекина

На геополитической карте Евразии происходит изменение, которое легче обнаружить в статистике грузоперевозок, чем в дипломатических заявлениях. Транскаспийский международный транспортный маршрут, проходящий через Центральную Азию, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в направлении Турции и Европы, постепенно превращается в важный инструмент диверсификации торговли между Азией и европейскими рынками. После начала полномасштабной российско-украинской войны в 2022 году интерес к маршрутам, не проходящим через Россию, заметно усилился. Однако действительная картина сложнее распространенных утверждений о стремительном превращении Среднего коридора в главный торговый путь континента. В 2024 году объем перевозок по нему достиг приблизительно 4,48 миллиона тонн, а в 2025 году сократился до 4,12 миллиона. Одновременно контейнерный поток продолжил расти, приблизившись к 77 тысячам двадцатифутовых эквивалентов. Это свидетельствует одновременно о повышении привлекательности маршрута для определенных категорий грузов и сохранении серьезных структурных ограничений. Среднему коридору необходимы дополнительные портовые мощности, согласованные железнодорожные тарифы, модернизация пограничных переходов, цифровизация документов и эффективная координация перевозчиков. Всемирный банк указывал на возможность существенного увеличения грузопотока и сокращения времени доставки при условии реализации необходимых инвестиций и реформ. В геополитическом отношении значение маршрута определяется не только дополнительными доходами от транзита. Он предоставляет государствам Центральной Азии альтернативу и уменьшает потенциальную уязвимость перед политическими решениями отдельных стран. Для России развитие Среднего коридора означает постепенное сокращение монополии северных направлений на определенные виды евразийского транзита. Для Китая он представляет дополнительную возможность выхода на европейские рынки. Для Европейского союза - инструмент диверсификации поставок. А для центральноазиатских государств он способен стать важнейшим элементом экономического суверенитета. Но существует принципиальное условие: транспортная независимость должна сопровождаться промышленной модернизацией. Страна, через которую проходят миллионы тонн иностранных товаров, еще не обязательно становится богатой. Богатство возникает там, где создаются технологии, предприятия, логистические услуги и добавленная стоимость.

Баку меняет геополитическую карту: почему Центральной Азии теперь недостаточно пяти столиц

16 ноября 2025 года в Ташкенте произошло событие, которое заслуживает гораздо большего международного внимания. На седьмой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии было принято решение о присоединении Азербайджана к формату в качестве полноправного участника. Это решение выходит далеко за пределы традиционной региональной дипломатии. На протяжении десятилетий Центральная Азия воспринималась как географически и политически обособленное пространство пяти государств. Присоединение Азербайджана создает предпосылки для формирования более широкого механизма сотрудничества, объединяющего Центральную Азию и Южный Кавказ. В отличие от формальных деклараций о дружбе, здесь существует вполне конкретная экономическая основа. Азербайджан занимает важнейшее положение на западном берегу Каспийского моря, располагает развитой транспортной инфраструктурой и обеспечивает соединение транскаспийских коммуникаций с грузинским, турецким и европейским направлениями. Для Казахстана, Узбекистана и Туркменистана сотрудничество с Баку приобретает дополнительное значение в условиях стремления расширить экспортные возможности и уменьшить зависимость от отдельных транспортных маршрутов. Но существует и политический аспект. Включение Азербайджана в консультативный механизм Центральной Азии позволяет выстраивать региональное взаимодействие не только вокруг интересов внешних центров силы, но и на основе собственных взаимодополняющих возможностей. Особое значение приобретает проект TRIPP, связанный с развитием транспортных коммуникаций через территорию Армении, в том числе между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. После вашингтонской встречи 8 августа 2025 года США и Армения последовательно продвигали документы по реализации этого проекта. 4 июня 2026 года было подписано соответствующее рамочное соглашение, предусматривающее создание механизма развития инфраструктуры с предполагаемым американским контрольным участием. А 7 ноября США, Азербайджан и Армения объявили о создании трехсторонних технических рабочих групп по вопросам транспорта и передачи электроэнергии. Это еще не означает завершения строительства или устранения всех политических и технических препятствий. Однако сам факт институционального продвижения проекта показывает, что Вашингтон начинает рассматривать транспортную связанность Южного Кавказа как часть более широкой евразийской стратегии. Для Азербайджана это открывает возможность укрепить положение не просто транзитного государства, а одного из ключевых организаторов экономического взаимодействия между Центральной Азией и внешними рынками. В перспективе именно способность соединять транспортную, энергетическую, финансовую и дипломатическую инфраструктуру будет определять реальный вес Баку в расширяющемся региональном формате.

Пять государств, пять интересов: почему Центральную Азию невозможно купить одним соглашением

Одна из наиболее распространенных ошибок внешних наблюдателей заключается в стремлении рассматривать Центральную Азию как единый политический организм. На практике Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан обладают существенно различающимися экономическими возможностями и внешнеполитическими приоритетами. Казахстан располагает крупнейшей экономикой региона, значительными запасами углеводородов и урана, развитой системой международных инвестиционных отношений и непосредственными границами с Россией и Китаем. Его многовекторная дипломатия представляет собой попытку превратить сложное географическое положение в преимущество. Но зависимость нефтяного экспорта от конкретных инфраструктурных направлений сохраняет серьезные ограничения. Узбекистан обладает большим внутренним рынком, растущим населением и значительным потенциалом промышленного развития. Ташкент стремится сохранять широкую свободу международного маневра, одновременно сотрудничая с Москвой, Пекином, Вашингтоном, Анкарой и европейскими столицами. Для него ключевая проблема заключается в создании достаточного количества рабочих мест, обеспечении энергетической устойчивости и повышении производительности экономики. Кыргызстан потенциально выигрывает от строительства новых железнодорожных маршрутов, но сталкивается с вопросами внешнего финансирования, долговой нагрузки и ограниченности собственных ресурсов. Таджикистан остается особенно чувствительным к изменениям на российском рынке труда и ситуации с безопасностью на афганском направлении. Туркменистан, опираясь на крупные газовые ресурсы и политику постоянного нейтралитета, заинтересован прежде всего в расширении возможностей энергетического экспорта. Различия между пятью государствами означают, что последствия возможного сближения США, Китая и России не будут одинаковыми. Казахстан способен получить дополнительные преимущества в сфере критических минералов и транзита. Узбекистан - расширить пространство для привлечения инвестиций и модернизации промышленности. Кыргызстан - ускорить развитие инфраструктуры. Таджикистан - привлечь ресурсы для энергетических и социальных проектов. Туркменистан - активизировать переговоры о новых газовых маршрутах. Но каждое из этих преимуществ зависит от способности национальных правительств сохранять самостоятельность решений. Ни географическое положение, ни наличие природных богатств не гарантируют выгодных международных соглашений. Главным ресурсом становится качество государственных институтов и переговорной стратегии.

Самая опасная сделка: могут ли три державы договориться за спиной Центральной Азии?

В международной политике существует неприятная закономерность: великие державы нередко начинают говорить о стратегической стабильности именно тогда, когда стремятся установить более предсказуемые правила собственного соперничества. Для небольших и средних государств это создает двойственную ситуацию. С одной стороны, уменьшение напряженности между США, Россией и Китаем способно положительно повлиять на международную торговлю, финансовые рынки и инвестиционный климат. С другой - любые неформальные договоренности о региональных приоритетах могут ограничить пространство политического выбора третьих стран. Пока нет оснований утверждать, что участники шэньчжэньского саммита готовят новый раздел сфер влияния. Подобные предположения были бы спекуляцией. Однако полностью исключать возможность ограниченных взаимных уступок также нельзя. История международных отношений показывает, что стратегические компромиссы способны сопровождаться корректировкой политики на отдельных региональных направлениях. Для Центральной Азии подобная перспектива особенно чувствительна. Москва заинтересована в сохранении военно-политического и экономического присутствия. Пекин стремится обеспечить безопасность сухопутных коммуникаций и устойчивость поставок ресурсов. Вашингтон намерен расширять доступ к стратегическому сырью и формировать альтернативные торговые маршруты. Если стороны достигнут определенного взаимопонимания, далеко не все его последствия будут автоматически соответствовать интересам региональных государств. Поэтому Центральной Азии необходима не просто дипломатическая многовекторность, а способность формулировать общие позиции по вопросам транспорта, инвестиций, экологической безопасности, водных ресурсов и международных торговых правил. Особенно важным является укрепление внутрирегионального доверия. Показательным примером стали договоренности Кыргызстана и Таджикистана по государственной границе в марте 2025 года и последующее оформление трехсторонних пограничных соглашений с участием Узбекистана. Эти решения продемонстрировали, что государства региона способны самостоятельно урегулировать сложнейшие проблемы, десятилетиями осложнявшие их отношения. Чем успешнее будет подобное сотрудничество, тем труднее внешним державам использовать противоречия между отдельными странами для укрепления собственного влияния. Подлинная региональная самостоятельность начинается не с громких заявлений о независимости, а с устранения внутренних уязвимостей, которыми могут пользоваться внешние игроки.

Турция и Европа вступают в игру: почему мировая политика не ограничивается тремя столицами

Предстоящий саммит может создать впечатление, будто будущее Евразии определяется исключительно решениями Вашингтона, Москвы и Пекина. В действительности количество заинтересованных участников значительно больше. Европейский союз стремится расширить экономическое присутствие в Центральной Азии, рассматривая ее одновременно как источник критически важных ресурсов, потенциальный рынок и важный элемент альтернативной транспортной системы. На первом саммите ЕС - Центральная Азия, состоявшемся 4 апреля 2025 года в Самарканде, отношения были выведены на уровень стратегического партнерства. Европейская сторона представила инвестиционный пакет Global Gateway объемом 12 миллиардов евро. Разумеется, объявленные финансовые возможности не следует отождествлять с уже осуществленными капиталовложениями. Но политическая тенденция очевидна: Брюссель намерен укреплять присутствие в регионе. Турция действует на другом основании. Ее отношения с тюркскими государствами Центральной Азии опираются на историческую близость, культурные связи, политическое сотрудничество и постепенно расширяющиеся экономические интересы. Организация тюркских государств становится одним из механизмов институционального взаимодействия, хотя ее возможности пока нельзя сравнивать с экономическим масштабом китайских проектов или глубиной традиционных российских связей. Для Анкары важнейшим направлением остается развитие транспортной и производственной связанности с Азербайджаном и государствами Центральной Азии. Именно здесь интересы Турции, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана приобретают дополнительную стратегическую общность. Однако для превращения этой общности в полноценное экономическое преимущество необходим переход от политических деклараций к конкретным производственным проектам, согласованным инвестиционным механизмам и устойчивым транспортным связям. В долгосрочном отношении сочетание турецких промышленных возможностей, азербайджанской инфраструктуры и центральноазиатских ресурсов способно создать экономическое пространство, менее зависимое от решений отдельных внешних держав. Но успех такого сотрудничества не предопределен. Его будут определять стоимость логистики, конкурентоспособность предприятий, наличие финансовых инструментов и политическая последовательность участвующих государств. Следовательно, главным преимуществом Центральной Азии становится не возможность заменить Россию Китаем или Китай Соединенными Штатами, а возможность сформировать достаточно широкий круг партнерств, чтобы ни одно из них не превращалось в исключительную зависимость.

После Шэньчжэня: четыре сценария, которые изменят баланс сил

Предстоящие переговоры допускают несколько принципиально разных результатов. Наиболее вероятным представляется ограниченное политическое соглашение, в рамках которого лидеры подтвердят заинтересованность в стратегической стабильности, обозначат общие принципы человеческого контроля над ядерными решениями и поручат соответствующим ведомствам продолжить консультации. Подобный результат не устранит фундаментальных противоречий, но позволит продемонстрировать способность трех держав к диалогу. Второй сценарий предполагает формирование более продолжительного переговорного процесса по ядерным вооружениям и новым технологиям. Его реализация потребует согласования принципиально разных подходов к стратегическому балансу, а потому неизбежно займет значительное время. Третий сценарий связан с возможной более широкой разрядкой отношений, при которой ограниченные договоренности по безопасности будут сопровождаться смягчением отдельных экономических или политических противоречий. Для Центральной Азии это потенциально означает улучшение условий международной торговли, снижение некоторых санкционных рисков и расширение возможностей привлечения капитала. Однако возможен и противоположный эффект, если крупнейшие державы начнут согласовывать собственные региональные приоритеты без полноценного участия заинтересованных государств. Наконец, четвертый сценарий - отсутствие содержательных результатов. В таком случае встреча останется дипломатическим событием преимущественно символического характера, а соперничество между США, Китаем и Россией продолжится с прежней интенсивностью. Ни один из этих вариантов не гарантирует Центральной Азии автоматического выигрыша. Более того, попытка строить национальную стратегию исключительно на прогнозировании результатов переговоров великих держав была бы серьезной ошибкой. Устойчивое развитие региона зависит прежде всего от внутренних экономических реформ, качества государственного управления, транспортной диверсификации и способности проводить согласованную региональную политику. Особое значение приобретает сотрудничество с Азербайджаном, поскольку оно расширяет географию международных связей центральноазиатских государств и создает дополнительные возможности выхода на европейские рынки. В результате потенциальные последствия Шэньчжэня необходимо оценивать не через упрощенную формулу победы одной державы над другой, а через изменение конкретных условий, в которых государства региона будут принимать собственные решения.

Главный итог большой игры: Центральная Азия больше не хочет быть территорией чужих интересов

На протяжении большей части современной истории Центральная Азия воспринималась крупными державами прежде всего как пространство стратегической конкуренции, источник природных ресурсов и территория, необходимая для обеспечения безопасности соседних государств. Российская имперская экспансия, советская система, последующий распад СССР и становление независимых республик сформировали сложную историческую реальность, в которой внешние связи неизменно оказывали огромное влияние на внутреннее развитие. Однако сегодня происходит качественное изменение. Государства Центральной Азии постепенно учатся использовать конкуренцию внешних игроков в собственных интересах. Они расширяют дипломатические форматы, привлекают инвестиции из различных источников, развивают транспортные коммуникации и стремятся укреплять региональное сотрудничество. Присоединение Азербайджана к консультативному механизму Центральной Азии свидетельствует о поиске новой модели взаимодействия, выходящей за пределы прежних географических и политических представлений. Но историческая возможность сама по себе не гарантирует успеха. Для превращения региона в самостоятельный экономический центр необходимы гораздо более глубокие преобразования. Государствам Центральной Азии предстоит снижать зависимость от сырьевого экспорта, развивать перерабатывающие производства, обеспечивать прозрачность инвестиционных соглашений, укреплять финансовые институты и создавать собственные технологические компетенции. Приоритетом должно стать формирование взаимосвязанных производственных и транспортных систем, в которых региональные экономики дополняют друг друга. Особое внимание следует уделять вопросам воды и энергетики, поскольку именно они способны стать источниками новых противоречий при изменении климатических условий и увеличении потребления. Наконец, необходима самостоятельная дипломатическая стратегия, позволяющая сотрудничать с крупнейшими державами без принятия логики исключительных сфер влияния. Центральная Азия не обязана выбирать между Москвой, Пекином и Вашингтоном. Но она обязана понимать реальную стоимость каждого соглашения, каждого кредита, каждого инфраструктурного проекта и каждого политического обязательства. Государственная независимость измеряется не количеством иностранных партнеров, а способностью принимать решения, руководствуясь собственными долгосрочными интересами.

Великие державы могут договориться между собой. Но право решать судьбу Центральной Азии принадлежит не им

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина в Шэньчжэне может стать началом нового этапа международных отношений. Возможно, лидеры сумеют выработать общие принципы стратегической стабильности. Возможно, создадут механизм продолжительного трехстороннего диалога. Не исключено, что переговоры ограничатся осторожными заявлениями и символическим подтверждением готовности разговаривать. Но независимо от непосредственного результата саммит отражает более глубокую историческую тенденцию: мировая система постепенно переходит от периода относительного американского доминирования к значительно более сложной модели распределения силы. В этой модели влияние определяется не только военными возможностями, но и контролем над технологиями, промышленностью, сырьем, финансами и транспортными коммуникациями. Центральная Азия находится в самом центре этих процессов. Ее ресурсы интересуют крупнейшие экономики, ее транспортные возможности способны менять направления евразийской торговли, а политические решения непосредственно влияют на стратегические расчеты соседних держав. Но главное отличие современной ситуации от прошлого заключается в том, что государства региона получили значительно больше инструментов для самостоятельных действий. Россия больше не обладает исключительными экономическими возможностями. Китай не является единственным источником инвестиций. США активизируют свое присутствие. Европейский союз и Турция предлагают дополнительные направления сотрудничества. Азербайджан становится важнейшим связующим звеном между Центральной Азией и Южным Кавказом. Именно сочетание этих факторов создает возможность для формирования нового регионального баланса. Вопрос заключается в том, сумеют ли государства использовать его до того, как очередной виток международной конкуренции создаст новые зависимости.

История великих держав учит одной неприятной истине: никто добровольно не отказывается от возможностей влияния, если их можно сохранить. Москва будет защищать свои традиционные позиции. Пекин продолжит расширять экономическое присутствие. Вашингтон постарается закрепиться в стратегически важных секторах. У каждой столицы найдутся убедительные объяснения собственной политики, но ни одна из них не обязана ставить интересы Центральной Азии выше собственных. Именно поэтому региону необходимо отказаться от опасной привычки оценивать свое будущее через призму отношений между внешними центрами силы. Не так важно, кто окажется убедительнее на переговорах в Шэньчжэне. Гораздо важнее, кто будет контролировать транспортные маршруты через двадцать лет, кто получит доходы от переработки природных ресурсов, кто создаст новые промышленные предприятия и кто сможет самостоятельно определять условия международного сотрудничества. Это вопросы, на которые не ответят ни Трамп, ни Си Цзиньпин, ни Путин. Ответы должны быть найдены в Астане, Ташкенте, Бишкеке, Душанбе, Ашхабаде и Баку.

19 ноября три мировые державы могут начать переговоры о правилах новой эпохи. Но главный геополитический урок для Центральной Азии состоит в другом: если государство не способно самостоятельно определять свое будущее, рано или поздно это будущее становится предметом чужих переговоров. Великие державы могут поделить влияние. Они могут договориться о безопасности, торговле и стратегических ограничениях. Но они не должны получить возможность распоряжаться политической судьбой региона, который располагает собственными государствами, ресурсами, интересами и амбициями. Шэньчжэнь покажет, насколько три мировые державы готовы договариваться друг с другом. А ближайшие годы покажут нечто более существенное - насколько Центральная Азия готова перестать быть объектом этих договоренностей.