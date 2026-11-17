В октябре производство автомобилей в Китае практически остановило рост из-за продолжающегося падения спроса внутри страны.

Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.

По данным правительства КНР, в октябре выпуск увеличился лишь на 0,9 процента относительно октября прошлого года. Это минимальный прирост с 2022 года, когда жесткие ограничения из-за пандемии вызвали серьезные перебои в производстве.

Китайский авторынок страдает от переизбытка мощностей: отмена субсидий и экономический спад сократили потребительский спрос, поэтому автомобилей выпускается больше, чем есть покупателей на них. Экспортный бум частично снизил давление, но это может быть временным явлением. В этом месяце Китайская ассоциация легковых автомобилей предупреждала, что темпы роста экспорта замедлятся до 10 процентов к 2027 году из-за введения тарифов или импортных квот на зарубежных рынках.