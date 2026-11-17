Предотвращена попытка контрабандного ввоза из Ирана в Азербайджан 49 кг 950 г наркотических средств и 3 тысяч таблеток, содержащих психотропные вещества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственная пограничная служба (ГПС), погранично-поисковые и оперативные мероприятия проводились на территориях, обслуживаемых пограничными отрядами "Горадиз" и "Лянкярань" Пограничных войск ГПС.

На территории ответственности пограничного отряда "Горадиз" в двух случаях было обнаружено 39 кг 700 г наркотических средств и 3 тысячи таблеток "Метадон М-40", содержащих психотропные вещества.

На территории ответственности пограничного отряда "Лянкярань" выявлено и изъято из незаконного оборота еще 10 кг 250 г наркотических средств.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.