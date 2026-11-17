В Баку меняет свое назначение объект, который на протяжении многих лет работал в качестве автосалона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Demokrat.az, дилерский центр Lada на Бинагадинском шоссе прекратил свою деятельность.

На его месте планируется открыть один из супермаркетов. Соответствующее объявление уже размещено на стеклянных витринах объекта.

Отмечается, что на этой территории появится филиал сети супермаркетов Araz.