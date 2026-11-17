В Азербайджане распространяются слухи о том, что с 17 ноября будет отключен интернет, средства на банковских счетах обнулятся, а населению придется пользоваться наличными для совершения покупок. В публикациях в социальных сетях утверждается даже, что глобальный интернет будет отключен на три месяца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, расследование на основе открытых источников показало, что причиной распространения этих слухов стала информация о запланированном на 17 ноября, то есть сегодня, тестировании системы экстренного оповещения в США.

В социальных сетях информация об этом испытании была искажена и представлена как предстоящее отключение глобального интернета, кибератака на банковские системы и обнуление счетов. Между тем в заявлениях официальных американских ведомств подобные планы не упоминаются.

В распространяемых публикациях утверждается, что хакеры выведут из строя системы, подключенные к интернету, а остатки на банковских счетах станут нулевыми. После этого якобы для устранения уязвимостей в системах искусственного интеллекта интернет во всем мире отключат на три месяца.

Однако никаких проверяемых технических данных, подтверждающих подобный сценарий, не приводится.

Что на самом деле произойдет 17 ноября?

Согласно официальному уведомлению Федеральной комиссии по связи США (FCC), 17 ноября совместно с Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) по всей стране пройдет тестирование Системы экстренного оповещения (EAS).

Цель испытания - проверить работу системы передачи экстренных сообщений населению через радио, телевидение, кабельные и спутниковые вещательные сети. Это мероприятие не предполагает отключения интернета или банковских систем.

Во время тестирования в радио- и телепрограммах может возникнуть примерно минутная пауза. Отправка предупреждений на мобильные телефоны в рамках этого испытания не предусмотрена.

Можно ли отключить глобальный интернет на три месяца?

По разъяснению организации Internet Society, глобальный интернет представляет собой объединение десятков тысяч независимых сетей, которыми управляют различные компании, государственные учреждения, университеты и провайдеры. Единого центра управления у него нет.

Поэтому распространяемый в социальных сетях сценарий "отключения всего интернета на три месяца одним решением" не соответствует принципам устройства глобальной сети.

Центр противодействия дезинформации Украины также назвал необоснованными сообщения о том, что 17 ноября банковские счета будут обнулены, а интернет отключат на три месяца. По информации центра, рекомендации по подготовке к чрезвычайным ситуациям, использованные в публикациях, не имеют отношения ни к указанной дате, ни к предполагаемой кибератаке.

Таким образом, распространяемые сведения о предстоящем 17 ноября отключении глобального интернета, обнулении средств на банковских счетах и необходимости в течение трех месяцев пользоваться исключительно наличными не подтверждаются. Публикации в социальных сетях основаны на искаженном представлении информации о техническом испытании, которое пройдет в США.