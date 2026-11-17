Великобритания и Азербайджан должны активизировать совместные усилия по продвижению туристического потенциала страны на британском рынке, поскольку многие жители Великобритании пока недостаточно осведомлены об Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник заявил посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман в ходе пресс-конференции в Баку.

По его словам, Азербайджан - красивая и разнообразная страна, обладающая значительным туристическим потенциалом. При этом одной из главных причин относительно низкого интереса британских туристов остается недостаточная осведомленность о стране.

"Для британских туристов главная проблема заключается в том, что они просто не знают об Азербайджане. Я считаю, что и посольство Великобритании здесь, и посольство Азербайджана в Лондоне могут сыграть важную роль в повышении узнаваемости страны среди британцев, чтобы больше людей приезжали сюда в качестве туристов", - отметил посол.

Одним из эффективных инструментов продвижения Азербайджана он назвал проведение гонок "Формулы-1" в Баку.

"Формула-1" чрезвычайно популярна в Великобритании. Возможность увидеть улицы Баку в телевизионных трансляциях в Великобритании - очень хороший способ представить страну британской аудитории", - сказал Норман.

Он подчеркнул необходимость более активного использования таких возможностей для продвижения Азербайджана и отметил, что сам намерен продолжать рассказывать о стране в социальных сетях.

"Я с удовольствием буду вносить в это свой небольшой вклад, публикуя в социальных сетях фотографии и рассказывая о тех местах, которые посещаю, чтобы показать, насколько красива эта страна. Однако для этого необходимы согласованные усилия по более активному продвижению Азербайджана и его достопримечательностей в Великобритании", - добавил посол.