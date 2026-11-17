Большие путешествия нередко начинаются с маленьких детских мечтаний. Желание увидеть далекие страны, пересечь океаны и узнать, что скрывается за горизонтом, однажды может стать делом всей жизни.

В Азербайджанском государственном театре кукол имени Абдуллы Шаига состоялась премьера спектакля "Маленький путешественник". В основу постановки легла пьеса белорусского драматурга, режиссера и актера Дмитрия Богославского "Как я стал путешественником", созданная по мотивам одноименной автобиографической книги известного путешественника Фёдора Конюхова.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.

В центре спектакля - история мальчика, которого с ранних лет манит неизведанный мир. Его воображение уносит далеко за пределы привычного пространства - к незнакомым странам, бескрайним морским просторам и удивительным открытиям. Однажды герой отправляется навстречу своим первым приключениям. На этом пути его ждут встречи с морскими обитателями и другими необычными персонажами, неожиданные события и открытия, которые расширяют его представление об окружающем мире.

Однако путешествие становится для мальчика не только увлекательным приключением, но и своеобразной школой жизни. Постепенно он понимает, что для исследования мира недостаточно одной смелости и желания увидеть новое - путешественнику необходимы знания. Они помогают ориентироваться в незнакомой местности, понимать происходящее и находить решения в самых разных ситуациях. География открывает путь к познанию стран и континентов, математика помогает выполнять расчеты, а иностранные языки позволяют общаться с людьми из разных уголков планеты.

Так привычные школьные предметы обретают для героя новый смысл: он начинает видеть в них не просто уроки, а инструменты, которые однажды помогут осуществить его мечту.

Через юмор, фантазию, интерактивные диалоги и выразительные кукольные образы постановка говорит с юными зрителями о важном: нужно верить в себя, не бояться трудностей и постоянно узнавать новое. Ведь самые большие открытия начинаются с маленькой мечты.

Автор инсценировки и режиссер-постановщик спектакля - Анар Мамедов, художник-постановщик - Игбал Алиев, композитор - заслуженный артист Вугар Джамалзаде.

В одноактной постановке заняты заслуженная артистка Джамиля Аллахвердиева, а также артисты Рагим Рагимов, Сарийе Мансурова, Байрам Агамалиев, Араз Гасанлы, Кенюль Насибли, Сабина Мамедова, Рамиз Гамбаров, Самира Наджафова, Юсиф Бахшиев, Фируза Насибли и Ясин Аббасов.

Премьера пригласила юных зрителей и их родителей в удивительный мир фантазии, приключений и новых открытий.