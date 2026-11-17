14-15 ноября 2026 года в Баку был впервые проведен международный тренинг по профессиональному развитию педагогов, организованный "Cambridge University Press & Assessment" в рамках совместного сотрудничества с ООО "BookshelfİM", являющимся официальным представителем ряда ведущих международных образовательных организаций в стране, и ADA School, действующей при Университете ADA. Участниками тренинга стали педагоги функционирующих в Азербайджане международных образовательных учреждений.

Тренинг охватывал три предметные области: английский язык, математику и естественные науки. Его основной целью стало повышение качества преподавания на уровне начального образования, совершенствование педагогических знаний и навыков учителей в соответствии с международными образовательными стандартами, а также содействие внедрению в образовательный процесс современных методов обучения и оценивания.

Программа тренинга включала несколько важных направлений. В их числе - внедрение единого подхода к процессу оценивания на уровне начального образования, согласование критериев оценивания между учителями и классами, организация эффективной обратной связи с учащимися, ориентированной на их развитие, применение стратегий дифференцированного обучения, а также разработка механизмов поддержки с учётом индивидуального потенциала и образовательных потребностей каждого ученика.

Кроме того, участники ознакомились с международным опытом в области объективной оценки уровня знаний и навыков учащихся, их учебных достижений и индивидуальной динамики развития. Особое внимание было уделено эффективному обмену полученными данными между учителями, их использованию при планировании учебного процесса и обеспечению преемственности обучения между различными ступенями образования.

Одним из важных направлений тренинга стала презентация электронной образовательной платформы "Cambridge GO". Участникам были представлены возможности использования цифровых образовательных ресурсов Cambridge по английскому языку, математике и естественным наукам, способы их интеграции в учебный процесс, а также практические рекомендации по применению данных ресурсов для повышения результатов обучения.

В тренинге приняли участие преподаватели ведущих международных и частных образовательных учреждений Азербайджана. Среди участников были представители "Azerbaijan British College", "ADA School", "Baku Oxford School", "Bumblebee Preschool & Montessori", Международного лицея науки и технологий "Evrika", лицея "Kaspi", "Landau School", "Modern Innovations Lyceum", Международной школы "Cambridge School" при Нахчыванском государственном университете, лицея "Zirvə" и "Центра международного образования и инноваций XXI век".

Занятия проводились профессиональными тренерами "Cambridge University Press & Assessment" с использованием интерактивных и практически ориентированных подходов. Тренинг предоставил учителям возможность ознакомиться с международным педагогическим опытом, освоить современные методы преподавания и оценивания, а также изучить новые подходы, направленные на повышение качества обучения по различным предметам, и внедрить их в собственную профессиональную деятельность.

По завершении мероприятия все учителя, принявшие участие в тренинге, были официально зарегистрированы в рамках программы "Cambridge Professional Development Qualifications" и получили соответствующие сертификаты, подтверждающие их участие.

Данная инициатива имеет важное значение для интеграции Азербайджана в международное образовательное пространство, распространения передового педагогического опыта в стране и поддержки непрерывного профессионального развития учителей. В то же время она способствует расширению обмена опытом между педагогами различных международных образовательных учреждений, продвижению единых стандартов качества и достижению более высоких академических результатов в сфере начального образования.