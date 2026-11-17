Дашнаки в кокошниках - главные защитники русского языка?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о неожиданной любви армянских каналов к русскому языку.
Day.Az представляет публикацию:
Парламент Азербайджана обсуждает бюджет на будущий год, в том числе на школы с обучением на иностранных языках. И стоило только одному депутату заговорить о стоимости образования на русском - как поднялась истерика.
И кто бы вы думали, истерит? Кто оказался самым ретивым поборником балалаек, медведей и лаптей? Армянские националисты.
Именно армянские каналы усиленно строчат посты про "волну русофобии" в Азербайджане, надеясь снова ударить по только-только нормализовавшимся отношениям между Баку и Москвой.
Забавно: вроде как у них РФ сейчас предательница, но чуть что - дашнаки нацепили кокошники и стали тявкать в надежде, что их услышат именно в Москве!
Автор карикатуры - HSF
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