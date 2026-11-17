В последние дни в некоторых медиасубъектах и социальных сетях распространяется недостоверная информация о том, что в Кодексе государственной службы Азербайджанской Республики якобы введено новое ограничение для религиозных деятелей, которого ранее не существовало.

Как передает Day.Az со ссылкой на Совета по медиа и вещанию, подобные утверждения, представленные без учета действующих законодательных актов, являются примером манипуляции, вводящей общественность в заблуждение.

"Согласно статье 4-1.3 закона Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания", при избрании или назначении религиозных деятелей на должности в государственных органах их профессиональная религиозная деятельность уже должна была приостанавливаться на период исполнения ими соответствующих обязанностей. Статья 20.2.8 Кодекса государственной службы основана именно на этой действующей правовой норме и систематизирует уже существующее требование.

Указанное положение касается не религиозных убеждений или религиозного образования граждан, а исключительно статуса лиц, занимающихся профессиональной религиозной деятельностью. Представление этой нормы в качестве ограничения по признаку религиозной принадлежности искажает суть законодательства и формирует у общественности ошибочное представление.

Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики призывает средства массовой информации и пользователей социальных сетей при распространении сведений о правовых актах обращаться к официальным источникам, анализировать законодательные нормы в сравнении с ранее действовавшим правовым регулированием и предоставлять общественности только точную и проверенную информацию", - подчеркивается в сообщении.