Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд представит гражданам еще 91 новую квартиру в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа.

Как передает Day.Az со ссылкой на фонд, новые квартиры расположены в жилых комплексах Баку, Сумгайыта и Абшеронского района.

В частности, гражданам предложат:

- 27 квартир в жилом комплексе на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку;

- 38 квартир в жилом комплексе на проспекте Сюльх в Сумгайыте;

- 26 квартир в жилом комплексе на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района.

Все 91 квартира полностью отремонтирована. Среди них есть одно-, двух- и трехкомнатные варианты. Ежемесячные платежи начинаются от 419 манатов.

Выбрать квартиру можно будет с 15:00 24 ноября 2026 года.

Подать заявку и выбрать жилье граждане смогут через систему "Электронная ипотека и кредитная гарантия", размещенную на портале Mygov. Для подтверждения заявок также можно будет воспользоваться функцией биометрической идентификации электронной подписи SİMA.

Со списком предлагаемых квартир можно ознакомиться по ссылке, предоставленной фондом.

Подробную информацию о механизме аренды с последующим выкупом, порядке подачи заявок и других условиях можно получить на официальном сайте фонда, на его YouTube-канале или по номеру колл-центра 1549.