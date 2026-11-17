Депутат Милли Меджлиса Тахир Рзаев выразил обеспокоенность содержанием школьных учебников, заявив о случаях заимствования произведений зарубежных авторов и включения в учебные материалы работ, противоречащих национально-нравственным ценностям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом парламентарий заявил на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По словам депутата, составление и издание школьных учебников вызывает серьезное беспокойство в обществе.

"Те, кто выдает художественные произведения зарубежных авторов за свои и включает в школьные учебники бездарные каракули, противоречащие нашим национально-нравственным ценностям, ради наживы не просто присваивают выделенные государством средства - они наносят ущерб духовному развитию и мировоззрению наших детей. Над этим необходимо серьезно задуматься и принять действенные меры", - подчеркнул Тахир Рзаев.