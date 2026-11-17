Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль 17 ноября посетит Азербайджан, а 18 ноября - Армению.

Как передает Day.Az, об этом сообщило немецкое радио Deutschlandfunk со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.

Согласно информации МИД Германии, основными темами встреч Вадефуля в Баку станут реализация согласованной в июле стратегической повестки, мирный процесс с Арменией и роль России на Южном Кавказе.

18 ноября глава МИД Германии отправится в Армению. В ходе переговоров в Ереване также будут обсуждаться вопросы сближения страны с Европейским союзом и нормализации отношений с Азербайджаном.