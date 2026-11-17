https://news.day.az/politics/1874946.html Глава МИД Германии посетит Азербайджан Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль 17 ноября посетит Азербайджан, а 18 ноября - Армению. Как передает Day.Az, об этом сообщило немецкое радио Deutschlandfunk со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.
Глава МИД Германии посетит Азербайджан
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль 17 ноября посетит Азербайджан, а 18 ноября - Армению.
Как передает Day.Az, об этом сообщило немецкое радио Deutschlandfunk со ссылкой на Министерство иностранных дел Германии.
Согласно информации МИД Германии, основными темами встреч Вадефуля в Баку станут реализация согласованной в июле стратегической повестки, мирный процесс с Арменией и роль России на Южном Кавказе.
18 ноября глава МИД Германии отправится в Армению. В ходе переговоров в Ереване также будут обсуждаться вопросы сближения страны с Европейским союзом и нормализации отношений с Азербайджаном.
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