Депутат Милли Меджлиса Сайад Аран выразил недовольство ограничением времени, отведенного парламентариям для выступлений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе сегодняшнего пленарного заседания парламента, где обсуждался законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год", депутат попросил предоставить ему 10 минут для выступления, как это было на вчерашнем заседании.

"Это Милли Меджлис, это место, где говорят. В Великом национальном собрании Турции и в России время для выступлений не ограничивают. Разве так можно?!" - заявил он.

Спикер парламента Сахиба Гафарова, отвечая депутату, пояснила, что предложение установить продолжительность выступлений в пять минут было принято большинством голосов.

"Во-первых, это не место, где просто говорят, а парламент. Прошу вас соблюдать парламентскую этику и использовать соответствующую лексику. Во-вторых, было предложено установить регламент выступлений в пять минут, и это решение принято большинством голосов. Если вы хотите выступить на несколько минут дольше, пожалуйста. Скажите, что вам нужно еще несколько минут, и я предоставлю вам это время. Но почему вы начинаете обсуждение бюджета с обвинений? Прошу вас, говорите сколько хотите, сколько душе угодно", - сказала спикер.