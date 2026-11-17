Сотрудники Дорожно-патрульного полка, несшие службу на стационарном посту на автомагистрали Баку - Газах, заметили приближавшийся грузовик, который двигался на небольшой скорости и зигзагообразно. Автомобиль взяли под наблюдение и остановили.

Как сообщает Day.Az, иностранный водитель рассказал, что за рулем ему резко стало плохо, он потерял сознание и из-за сильной слабости не мог управлять автомобилем.

Полицейские незамедлительно оказали водителю первую медицинскую помощь и вызвали на место бригаду скорой помощи.

После того как состояние мужчины нормализовалось, он искренне поблагодарил сотрудников полиции, которые пришли ему на помощь в трудной ситуации.

Главное управление государственной дорожной полиции, отметив, что проявление заботы и милосердия является одной из главных обязанностей полиции, в связи с участившимися в последнее время подобными случаями вновь призвало водителей с серьезными проблемами со здоровьем не садиться за руль и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения.