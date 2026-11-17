Футбольный клуб "Кяпаз" сообщил о рекордных темпах продажи билетов на матч 12-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу против "Карабаха".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на гянджинский клуб, за первые сутки было реализовано 8400 билетов, что составляет около 55% вместимости Гянджинского городского стадиона, рассчитанного на 15363 зрителя.

Стоимость билетов составляет 2, 3, 5, 10 и 20 манатов. Приобрести их можно на сайте iTicket.az и в кассах стадиона.

Встреча с "Карабахом" станет последним домашним матчем "Кяпаза" в 2026 году. Игра состоится 22 ноября и начнется в 17:00.

Рекорд посещаемости домашних матчей гянджинского клуба в нынешнем сезоне был установлен 4 сентября, когда встречу с "Шамахы" посетили 15 тысяч зрителей.