В Азербайджане некоторые граждане сталкиваются с трудностями при подключении коммунальных услуг из-за отсутствия документов о праве собственности на жилые дома или земельные участки. В частности, предметом обсуждения остается вопрос о возможности подачи природного газа в дома, не имеющие выписки из государственного реестра недвижимости.

Можно ли подключить газ, если у земельного участка и расположенной на нем постройки нет соответствующих документов?

Как сообщает Day.Az, тему прокомментировал сайту Konkret.az юрист Рамиль Сулейманов.

По его словам, одним из основных документов, необходимых для подключения природного газа, является выписка, подтверждающая право собственности на земельный участок.

Юрист подчеркнул, что государственная регистрация требуется не только для самого земельного участка, но и для расположенного на нем здания или сооружения.

Р. Сулейманов отметил, что при отсутствии у гражданина соответствующих документов на землю и постройку компания "Азеригаз" не предусматривает подачу газа по этому адресу.

Таким образом, отсутствие документов, подтверждающих право собственности, может стать серьезным препятствием для подключения природного газа.