Мужество и ответственность, проявленные лидерами Азербайджана и Армении, могут стать основой для установления прочного мира на Южном Кавказе.

Как отмечается в официальном заявлении, опубликованном МИД Германии, об этом во вторник заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в преддверии своего первого визита в Баку и Ереван в качестве главы внешнеполитического ведомства, передает Day.Az.

"Мужество и ответственность, проявленные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, могут заложить основу для установления прочного мира на Южном Кавказе", - сказал Й. Вадефуль.

По его словам, парафирование текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в прошлом году стало важной вехой на пути к урегулированию, и теперь необходимо последовательно продолжать этот процесс.

Министр подчеркнул, что Южный Кавказ находится на историческом переломном этапе и имеет реальную возможность преодолеть десятилетия войны, насилия и вынужденного переселения. По его мнению, укрепление доверия между жителями региона должно сопровождаться конкретными результатами: повышением безопасности, открытием транспортных маршрутов и созданием новых экономических возможностей.

"Для жителей по обе стороны границы должно стать очевидным, что мужество и доверие приносят результаты: больше безопасности, открытые транспортные маршруты и перспективы, создающие экономические возможности и способствующие примирению", - отметил Й. Вадефуль.

Глава МИД Германии сообщил, что намерен обсудить в Баку и Ереване возможности поддержки шагов по снижению напряженности и продвижению мирного процесса. Он также отметил, что Германия в прошлом году вывела отношения с Азербайджаном и Арменией на новый стратегический уровень и теперь намерена наполнить согласованные с обеими странами стратегические повестки конкретными инициативами.

По его словам, географическое положение Южного Кавказа между Европой и Азией открывает значительные возможности для развития торговли, энергетического сотрудничества и транспортных связей. Прочный мир и открытые границы, подчеркнул министр, будут способствовать не только благополучию жителей региона, но и безопасности и стабильности европейского соседства.