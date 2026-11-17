США планируют обсудить с Туркменистаном расширение маршрутов экспорта энергоресурсов и развитие региональной взаимосвязанности посредством Транскаспийского коридора и "Маршрута Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP).

Как сообщил Государственный департамент США, заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау посетит с 16 по 24 ноября Ашхабад в рамках регионального турне, которое также включает в себя визиты в Душанбе и Стамбул, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Туркменистане основное внимание в ходе переговоров будет уделено диверсификации экспорта энергоресурсов по Транскаспийскому коридору и маршруту TRIPP, а также укреплению экономических связей посредством расширения торговли, инвестиций и региональной взаимосвязанности, отметили в Госдепартаменте.

"В Ашхабаде заместитель госсекретаря К. Ландау встретится с представителями руководства Туркменистана, а также руководителями туркменских и американских деловых кругов. Он подчеркнет приверженность США расширению сотрудничества с Туркменистаном в области диверсификации экспорта энергоресурсов по Транскаспийскому коридору и "Маршруту Трампа за международный мир и процветание". Заместитель госсекретаря также отметит важность укрепления экономических связей и содействия общему процветанию посредством расширения торговли, инвестиций и региональной взаимосвязанности", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Ожидается, что визит также позволит продвинуть торгово-экономическое сотрудничество между США и Туркменистаном и укрепить общие экономические интересы двух стран.

Отметим, что 8 августа 2025 года в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии Президента США подписали совместную декларацию. В документе в рамках восстановления региональных связей предусматривается ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора ("Маршрута Трампа"). Наряду с этим, министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали Соглашение "О мире и установлении межгосударственных отношений".